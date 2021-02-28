屹立歌壇超過40年的台語天后龍千玉，堅持每年推出新作品與歌迷相會，日前推出新專輯《出嫁》的她感性地表示，歌迷就是讓她唱下去的最大動力，也很感謝一路上不少貴人如鳳飛飛和白冰冰等前輩提攜。喜歡與粉絲在廟會等活動近距離接觸的龍千玉，透露最近開始動念想舉辦大型個唱，笑說到時歌單一定很難取捨。

龍千玉憶及國中畢業後到台北圓星夢時，從鳳飛飛身上學到許多做人的道理。（圖／龍千玉提供）

有人說我是歌壇的公務員，因為我作息時間非常固定，半夜十二點睡覺，早上八點起床，然後喝三百到五百C.C.的溫開水，這方法是劉德華說的；每周做三次瑜伽，因為陳美鳳跟我說保持好身材，就不用常買新衣服。從小愛唱歌的我，國中畢業就從基隆跑到台北，向歌廳毛遂自薦要當歌手，結果當然沒有老闆敢要，一下就被我爸爸抓回家；後來爸爸看我這麼想當歌手，除了讓我去跟黃敏老師學唱歌，還拜託鳳飛飛，讓我借住在她家。

小跨刀合唱 力挺後進

鳳飛飛曾跟我說：「無論我們多紅，都不能驕傲，無論怎麼樣都要孝順父母。」她每天晚上工作結束後，都會跟鳳媽媽聊天、喝點紅酒，這是忙碌的都市人需要學習的，對青少時期的我來說，是很好的榜樣。她去新加坡作秀時，會特別買布送我，讓我作禮服，後來我也會把禮服送給新人穿，多少幫一點忙。

當年龍千玉在台南作秀時，認識了主持人澎恰恰，兩人的友誼延續至今。（圖／龍千玉提供）

一路上真的遇到太多貴人，我十七歲那年在台南作秀認識澎恰恰，遇到挫折時，也會找他商量。每次碰面他都會說：「莫忘初衷，我們好不容易在歌壇上幾十年，沒有幾個藝人可以超過三十年，不可以隨便封麥。」我也很謝謝冰冰姐（白冰冰），人生第一場新歌發表會，就是她來幫我站台和主持，當時她跟我說：「有能力要多照顧新人。」我也謹記在心，像是和我合唱過的袁小迪、翁立友或蔡小虎，公司只要有新人，我都很樂意與他們合作。

白冰冰曾叮囑龍千玉，有能力要多照顧新人，她一直謹記在心。（圖／龍千玉提供）

兒子轉告 粉絲心聲

我很少提起家人，因為覺得他們有自己的空間和隱私，過去我比較少和兒子聊天，二〇一六年去澳洲照顧他四個月，突然發現我們滿有話聊的。他說媽媽以前很忙，都是舅舅陪他睡覺，晚上肚子餓了告訴舅舅，舅舅都回他「快點睡著就不餓了」，現在聽來很好笑，但想想也是單親媽媽的心酸。

由於兒子非常支持自己的歌唱事業，龍千玉表示為了歌迷和兒子，不會輕言封麥。（攝影／張祐銘）

現在兒子在加拿大，有位交往多年的女友，雖然我想抱孫，但還是尊重他們的步調。我們都靠視訊聯繫感情，兒子一直很鼓勵我繼續唱，告訴我「很棒呀！同時期的藝人沒幾個還在線上。」還說同學的爸媽都請他轉告，要我不要退休，因為我的歌是他們成長的陪伴和心靈的慰藉。

(中時新聞網)