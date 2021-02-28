【回憶殺】資深港星吳孟達本月27日因肝癌惡化，在家人的陪伴下安詳離世，享壽70歲，消息傳出令親友悲痛不捨，曾拒借他錢的周潤發以「一路好走」4字送別老友，而瘋傳與吳孟達失和多年的周星馳，則是第一時間表達了悲痛之情，直言不捨得，現在還是難以接受。

吳孟達1989年因為拍攝港劇《蓋世俠豪》認識周星馳，之後又因一同演出《他來自江湖》加深兩人友誼，相差11歲的吳孟達與周星馳變得無話不談，加上彼此家又住的近，沒事就會相約聊天吃飯。

相差11歲的吳孟達與周星馳，曾是無話不談的好朋友，吳孟達對單親家庭出身的周星馳來說，更是如父如兄長般的存在。(本報系資料照)

那時，吳孟達才剛歷經了因為沉迷豪賭而欠債沒戲拍的人生最低潮時期，而周星馳則是初出茅廬的小演員，兩人之間有個共同喜好，就是趁著拍戲空檔一起分食200塊港幣的鮑魚罐頭，周星馳吃大顆吳孟達吃小，彼此沾沾自喜地說：「你看我們吃得起鮑魚啦！」

電影《少林足球》是周星馳、吳孟達合作最後一部作品。(本報系資料照)

只是吳孟達、周星馳之間的友情，後來卻因為多年未有合作，導致外界盛傳兩人失和。然而吳孟達3年前接受大陸《男人幫》雜誌專訪，則認為是工作、交友圈不同而漸行漸遠：「工作環境不在一塊，他在忙他的事，身邊的人也有他們的看法。我們還是『小子』的那個階段他也已經脫離了，現在也不會回到以前那種生活了，當然我也未必習慣他的生活。」

「我很少看電影，特別是自己的戲，所以很多時候都是事後才知道星仔有一些作品裡沒有我。我當時也太忙，根本沒辦法關注到這些。」雖然吳孟達因檔期喬不攏，無法參與周星馳電影《功夫》，但後來周星馳仍有邀約他來拍《美人魚》，他說：「關於再合作這件事上，應該沒有人知道，之前他在拍《美人魚》的時候有找過我，我當時心臟不行，天氣又不好，所以根本拍不了。是緣分吧，很多事情都是天時地利人和。我生病後他有打電話，其他人也都有關心過我。」

吳孟達生前最後節目稱：有機會還會跟周星馳合作

吳孟達更感謝導演吳思遠，讓他與周星馳有了第一次電影合作，他更打從心底地認為因為有才華洋溢的周星馳，才讓他到現在還有飯吃，「因為他的光環也好，或者說是我們合作的光環也好，又或者是我們成名那幾個戲的光環也好……沒有這些光環我可能早就要被演藝圈淘汰掉。」

吳孟達在今年2月播出、也是生前最後錄影的大陸綜藝節目《王牌對王牌》中，也被問到了何時能與周星馳再合作？他聞言笑說：「還是以前說過那句話，我還沒死，他還沒退休，一定有機會的。」吳孟達這句話也成為影迷們心中永遠的遺憾，惋惜不已。

吳孟達病逝後，與周星馳在《破壞之王》的師徒感人對白也在網路瘋傳。（取自網路）

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(中時新聞網)