臣服並非消極地屈從，而是積極地面對恐懼，認真地活在當下。你將因此而學會分辨：什麼時候該「主動作為」、什麼時候該「順勢而為」？

在靈性學習的領域，常聽到「臣服」這個詞彙，但老實說，很多人都對它一知半解，甚至有嚴重的誤會，以為臣服就是無條件地屈從一切。

我讀過天下雜誌出版的《臣服的力量》，我覺得它是把「臣服」這個詞彙，解釋得最清楚的一本書，從人生的成功與失敗、人際關係的連結與割捨、金錢能量的建立與獲得，講到我們面對死亡的恐懼、對來生的嚮往與追求，帶給我很大的啟發。

誠如這本書與讀者的對話：我們忙碌於生活，甚至對人生的節奏，感到失速，這究竟是因為我們急著追求自己的理想、或其實是被恐懼不斷追趕？

我們從小就一直被教導，要如何努力追求成功；卻很少人真正教會我們要如何放下。即使經歷過感情的緣起緣滅、或至親的生死大事，接觸許多靈性的學習與課業，到頭來還誤解了「臣服」真正的意義。

真正的臣服，並不是放棄，而是更積極面對困難，溫柔而堅定地前進。放下執著，相信每一刻都是最好的安排。只要能學會放下外在的束縛，人生就可以像柳樹那樣，彎而不折，順風生姿。

臣服 才是全面成功

臣服，在梵文的意思是指：完全給予、或全盤交出。如果把它應用在生活中，可以說是：在適當的時機優雅地放下，接受事實。也就是，沿著生命的週期，順流而下，不要對抗。不要對人、事、物，和你所期待的結果，過度的執著，也不要為了不如己意而鬱悶煩惱。

臣服，並不是像一般人所認為的，是向失敗妥協或放棄，而是一種積極、直覺的生活方式。臣服，也並非要你失去原則，或是任由別人占你便宜。反而是讓你懂得什麼時候該堅持，什麼時候該放下。

真正的臣服，會把你從牢籠中釋放出來，讓你可以放心去愛。當你覺得疲倦、壓力很大，受不了的時候，或是只想閉上眼睛，暫時什麼都不想的時候，只要做到真正的臣服，就可以讓你得到完全的紓解，讓一切變得雲淡風輕。

臣服，就是要你拿回屬於自己的人生主導權。你可以竭盡一切努力，達成目標或解決難題，但避免過猶不及或得失心太重。你將因此而學會分辨：什麼時候該「主動作為」、什麼時候該「順勢而為」？

靜心 找回神祕力量

假使現在有一種狀況，是你控制不了的。請你暫時不要為它煩心，而是用三分鐘的時間靜心，向大於意志層面的，更高的力量，表達你的臣服。

首先，你可以找一個安靜而不會被打擾的地方放鬆，以舒服的姿勢直直坐好。然後留意兩個重點：一、背要挺直：因為那是告訴自己保持清醒的訊號。二、閉上眼睛：因為這是接近內在神聖境地的方法。

就這樣，保持靜止不動，做幾次長而深的呼吸，讓緊張離開你的身體，當思緒升起的時候，請你回到呼吸的韻律上。

接著，把手掌放在胸膛中央、心臟正上方，這裡是慈悲的能量中心。開始注意你的感受，放鬆去接收感官的所有訊息。不要壓抑、不要評論、不要質疑或分析，就讓念頭自然而然地來去。

你可以把你碰到的問題，交給靈性。因為你在專注於本心的同時，其實也向內在更高力量求助。你可以說：「有關這個問題，我真的已經盡力了，其他就交給您了！」

像這樣的靜心，真的非常很有用，因為它會幫助你放下，對於「一定要如何如何」的執著。只要你開誠布公，接受本心的指引，神祕的力量自然會出現，助你一臂之力。

直覺 帶你獲取好運

無論我們再多麼努力，有時候，力量可以施展，有時候，會感覺到力有未逮！這是很正常的。這時候，就算再多的腦力激盪、再多的努力，也沒有辦法讓我們向目標推進。過度強求，只會徒增苦惱，並且更有無力感。

碰到這種狀況，不如在當下承認，自己已經無法靠邏輯解決問題，或推動某個目標，然後讓自己進入直覺的脈動中，尋求靈性啟發的建議，聽從內在智慧，去決定下一步要怎麼走。

遇到瓶頸的時候，暫時不去想，會比你始終放心不下，更能產生力量。直覺，會帶著你順勢而流，那是邏輯思考辦不到的。直覺會告訴你什麼是對的，以及是不是可以繼續向前推進。

有時候如果太焦慮，或是太執著於某個目標，就會聽不見直覺的聲音。尤其當你想抱怨別人，沒有盡到「應盡」的責任時，或因為擔心會失敗而壓力過大時，很容易變本加厲地把事情搞砸。

你一定要提醒自己：必須放下！否則一味強求，有害無益。當你不再嚴厲要求別人，而是改以對夥伴表達感恩，情況就會逆轉。

雖然努力和毅力可以促進成功，可是當你順勢而流，不再患得患失，很可能就會出現從天而降的機會。遇到這種時刻，你只要做到不要想太多，就不會擋住自己的好運。也就是說，當幸運出現，要順其自然，讓自己準備好，接受直覺的指引。

以上跟你分享的是，由天下雜誌出版《臣服的力量》，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是嚮往臣服的境界？也正學著要放下自己的執念呢？請你留言跟大家一起討論喔。

《臣服的力量》書封（圖／天下雜誌出版提供）

《臣服的力量》

成功，不只是達成目標，更取決於你能否向逆境臣服。本書提供關於金錢、工作、愛情、病痛、死亡等十個面向的練習，幫助讀者用正確的態度追求成功、對待關係、善待身體。

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(中時新聞網)