傷口發炎很常見，但你聽過神經發炎嗎？慢性炎症性脫髓鞘性多發性神經病變CIDP，是一種免疫系統攻擊周邊神經髓鞘而發炎，影響運動及感覺神經的疾病，沒妥善治療，3成患者將需要依賴輪椅行動。

國泰綜合醫院神經內科主治醫師黃柏豪表示，CIDP病程通常長達2個月以上，還會反覆復發，患者通常因手腳無力、或四肢末端開始有向上發麻的情況、呼吸困難等症狀就診才發現。

GBS四週達無力高峰 痊癒後不復發

另外，急性炎症性脫髓鞘性多發性神經病變，又稱格林-巴利症候群GBS，是因為患者感染細菌或病毒後，誘發免疫反應攻擊神經髓鞘而引起，症狀與CIDP相同，但患者會在1至4週內達到無力高峰，痊癒後不會再復發。

黃柏豪醫師說，這兩種疾病都可透過免疫球蛋白治療，調節身體免疫功能，加速恢復，也能減少患者使用呼吸器的時間。除了免疫球蛋白外，也可以使用血漿置換，就像洗腎的方式一樣把身體內不好的抗體分離後再輸回體內，達到療效。

國泰綜合醫院神經內科主治醫師黃柏豪表示，CIDP患者通常因手腳無力、或四肢末端開始有向上發麻等症狀就診才發現。(圖/健康醫療網提供)

CIDP免疫球蛋白治療 復發次數降5成

黃醫師分享，曾有一名53歲的孫先生，因為糖尿病周邊神經病變，到神經內科就診，才發現同時有CIDP，僅以類固醇藥物治療，無奈卻有腸胃出血的嚴重副作用而需住院輸血，後來健保納保後改用免疫球蛋白治療，才擺脫副作用，穩定病情。

「通常CIDP的長期維持性治療，是希望使用免疫球蛋白來盡量減少復發的次數。」黃醫師指出，免疫球蛋白治療約能減少患者約5成的復發次數，也能減少病人累積產生的神經學症狀及缺損。建議每三週至1個月打一次，注射時間約1至2天。

CIDP及GBS需要經神經傳導、抽血等檢查，經醫師排除其他疾病可能，綜合判斷才能確診，在台灣仍屬罕見疾病，呼籲民眾有所警惕，早期發現治療。

神經也發炎？手腳麻木無力… CIDP久病不治恐失能(影音來源／健康醫療網提供）

(中時新聞網)