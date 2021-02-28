中國大陸突然宣布，三月起禁止台灣鳳梨進口，讓原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今面臨大批訂單被取消慘況。在高屏有超過五十甲鳳梨田的「鳳梨伯」林益苦嘆表示已接獲來電取消訂單，至少棄單上百貨櫃，「眼淚流不出來」，整夜難眠。台東農民則擔心下一個恐會是釋迦。

根據聯合新聞網，「鳳梨伯」林益感嘆，即使去年新冠肺炎肆虐，也無礙於外銷，如今卻碰上大陸禁止台灣鳳梨進口，虧本恐逾千萬，外銷如果賣不出去，全數轉為內銷，市場吃不了，就只能丟掉。

台南關廟近幾年每年都出口一萬公噸的金鑽鳳梨到大陸，年收入近三億。當地主要盤商吳吉雄指出，大陸停止進口衝擊鳳梨農生計，政府再怎麼收購，都只是應付一時，「要百姓都吃鳳梨根本是天方夜譚」。行政院定調，貿易問題不該過多政治操作。吳吉雄指出，台灣鳳梨主要市場就在大陸，政府應就事論事，站在農民的立場想辦法與大陸接洽、解決問題，台灣農產運銷大陸出狀況，是「政府高層必須面對的政治問題」。

對於拓展其他外銷市場，關廟農會表示，每年都接洽日本、加拿大等地業者，但因冷藏保鮮問題至今難以克服，根本無法靠其他市場來紓解過度依賴大陸市場壓力。

大陸三月起將禁止進口台灣鳳梨，台東農民擔心下一個恐會是釋迦，尤其鳳梨釋迦九成以上銷往大陸，每年產值超過十二億台幣，一旦被禁止，影響太大。台東縣府及農會周二將開會因應。

(中時新聞網)