【1】變種病毒發威 家戶侵襲率增4倍

部立桃園醫院群聚告一段落，中央流行疫情指揮中心昨公布部桃專案檢討報告，21名確診者中，14人都感染加州變種病毒CAL.20C，整起群聚研判為同一株病毒引起。值得關注的是，此次群聚54個家戶接觸者中，有12人接觸者染疫，若與國內去年首100例確診者相比，家戶侵襲率已從4.6％提升至22％，擴增4倍。

【2】台灣精品水果 在陸恐潰不成軍

大陸從3月1日起禁止台灣鳳梨進口，許多超市、電商立刻應聲下架。由於鳳梨是台灣出口大陸最大宗的水果，貨櫃裡常會拼裝少量的蜜棗、蓮霧、木瓜等，現在鳳梨被禁產生骨牌效應，讓這些水果「掃到颱風尾」，無法自成一個貨櫃賣到大陸。原本以「精品」等級在大陸銷售的台灣水果，恐面臨潰不成軍的窘境。

【3】天降輪胎毀車頂 妻亡女兒傷

天外飛來橫禍。228連假首日，郭姓男子趁連假，駕駛休旅車搭載妻小一家四口要到台東旅遊，不料行經國道一號高雄鳥松段時，遭對向車道曳引車脫落彈飛的輪胎砸中，車頂當場被輪胎砸出一個Ｖ型的凹洞，坐在副駕駛座的47歲郭妻腦漿外溢，當場不幸慘死；後座的17歲大女兒頭骨骨折，仍在加護病房救治中。警訊後依過失致死罪嫌將54歲黃姓曳引車司機送辦，並追查輪胎脫落原因。

【4】疫苗打太慢 外資估台GDP僅3％

台灣防疫成功、政府引以為傲，不過全球專營信用保險的科法斯集團，近日發送給國內保險經紀人的報告指出，消費性電子、車用電子對半導體需求遽增，電子業出口仍是台灣經濟成長引擎，但對今年台灣經濟成長率的預測值僅為3％，遠低於主計總處的4.64％。

【5】金牌配角癌逝 吳孟達笑留人間

資深港星吳孟達（達叔）因肝癌導致多重器官衰竭，27日下午5點多病逝，享壽70歲。回顧演藝生涯，當年他和周星馳（星爺）堪稱是喜劇界最佳黃金拍檔，卻在2001年《少林足球》後，20年沒再合作，影壇多次傳他們有心結，吳孟達曾在受訪中形容2人的關係，感嘆「老死不相往來那種感覺」，隨著吳孟達辭世，「達哥與星爺」這個90年代香港喜劇的代名詞已成絕響。

(中時新聞網)