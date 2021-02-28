林書豪這次真的忍無可忍了，他站出來揭發G聯盟內部的種族霸凌，並且把捍衛亞裔美國人的決心涵蓋到全土的範圍。G聯盟27日下令調查是誰辱罵林書豪「新型冠狀病毒」的時候，林書豪同日卻再度於推特發文，表示他不打算揪出這位犯人，因為加深仇恨沒有意義。

「我知道你們也許很失望，但我不會說出這個人的名字，這時候把人抓出來羞辱有何助益？這樣做並不會讓我們亞裔更安全，也無助於解決長期的種族歧視問題。」聯盟的立場是必須徹查，但林書豪不希望因此造成更多傷害。

「你們以為大眾只有足夠精力在同一時間去關懷一個族群，然後其他人必須去爭搶那個席位，你們也以為這些侮辱你族群的人可以代表他們整個群體。但這都是不對的。」每年2月是黑人月，所以亞裔該去爭搶黑人受到的關注？假設侮辱林書豪的是黑人，這代表黑人都歧視亞裔？林書豪強調這些都不是事實。

「以無知去還擊無知，對我們沒有任何益處，基於我們自身遭到的傷害而拿刻板印象去套在另一群人身上，這也是不對的。」換言之，就算大家獵巫抓出那個人，然後針對他的種族出身痛罵，只是加深仇恨而製造了更多問題。

「如果大家真的想要幫忙，請多關心那些遭受霸凌的亞裔孩子，關心那些陷於貧困卻被忽視的亞裔家庭，關心那些不敢登門求助的亞裔鄰居，支持為我們發聲的亞裔電影和電視節目。我相信這個世代可以有所作為，我們需要的是同理心與團結。」

(中時新聞網)