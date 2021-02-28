大陸3月1日起禁止台灣鳳梨進口，台北市議員游淑慧表示，新任陸委會主委邱太三才上任，被認為兩岸有緩和契機的時刻，大陸突然對台灣鳳梨出手，坦白說「大陸這殺球的時機選的並不好，何必呢！」

游淑慧昨（27）日在臉書指出，不論對岸動機和理由是什麼，是蟲、報復或給顏色，兩岸之間也說不清了，就像衛福部這一年來說大陸口罩品質次等、大陸篩檢準確率不足、大陸疫苗沒人敢用一樣，也都是陳時中一句話、一個政策，沒有任何證明和檢驗。甚至立法院的陸制太陽能電板、政府機關的陸制空拍機，民進黨都覺得用了就是舔共，陸續下令淘汰。

互相抵制的戲碼，一方開始了，就只會惡性持續發生，因為誰都不想當「盤子」，游淑慧說，現在政府除了消極生氣嗆聲，和呼籲國人買鳳梨相挺外；有三件事，可以測試過去六年，民進黨內宣的成績單。

北京市新發地農產品批發市場。圖為市場裡的一台小貨車上，裝滿來自台灣的鳳梨和釋迦，準備運到顧客手上。（資料照／藍孝威攝）

首先是台農發的成績單，106年農委會就宣布台農發公司選定鳳梨作為「主力產品」發展國際行銷，但鳳梨還是九成以上銷往大陸，台農發作了什麼？游淑慧提到，台農發的董事長是陳吉仲嫡系子弟兵、原屏東生技園區主任洪忠修，而台農發的虧損，也被立委踢爆都花在「人事費」上。

進口萊豬能否換出口鳳梨？游淑慧表示，美國的鳳梨市場三成以上靠進口，而台灣鳳梨品質佳，既然現在台美關係史上最好，既然民進黨也將萊豬貿易障礙移除，那麼美國萊豬換台灣鳳梨，算算美國還佔了好處。

第三，游淑慧喊話「蔡英文總統的其他籃子趕快拿出來」，蔡英文總統不斷宣稱「加強農產品外銷，開拓全世界市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡的方向正確。」方向正確、喊得也好聽，只是怎麼做了5年，也搞了台農發，結果還是貪圖方便，95%以上鳳梨都銷往大陸？甚至上任後開始大幅飆升，比馬政府時代還多一倍。若陳時中認為不買敵國的疫苗是正確的，那麼把東西都「賣」到敵國則是神經錯亂。是時候，蔡總統可以把其他的隱形籃子拿出來了！

最後，游淑慧感嘆，去年台灣出口到大陸1367.4億美元，而鳳梨出口到大陸，才僅約0.5億美金，怕的是未來還不只鳳梨。

(中時新聞網)