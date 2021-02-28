美國食品暨藥物管理局（FDA）27日正式批准嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑新冠疫苗緊急使用授權。

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（27）日正式批准嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑新冠疫苗緊急使用授權，實驗數據顯示，嬌生疫苗防範新冠重症的保護力達85%。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國FDA昨日晚間正式批准嬌生單劑新冠疫苗的緊急使用授權，讓18歲以上成年人接種，成為美國首支獲得緊急使用授權的單劑疫苗。

FDA指出，嬌生疫苗對新冠重症、住院、甚至死亡都提供非常強的保護力。嬌生先前在美國、南非、拉丁美洲等3大洲進行超過4.4萬志願者參與的第三階段臨床試驗，結果顯示，在施打嬌生疫苗4周後，疫苗對中度至重症患者的保護力為66.1%，針對最嚴重的新冠症狀，嬌生疫苗提供的保護力達85%，甚至在出現會快速傳播的變種病毒株的南非，疫苗保護力也相當顯著。

FDA的疫苗顧問、賓州疫苗專家歐菲特（Paul Offit）總結指出，「1劑疫苗就能讓你不進醫院、不住進加護病房、不被送進太平間。」

美國明尼蘇達州病毒學者波蘭（Gregory Poland）26日表示，美國需要一支能夠快速大量生產的新冠疫苗，而且要能看到合理的效果及保護期，他說嬌生疫苗「幾乎符合每項條件」。

另外報導指出，嬌生疫苗不需要特別的保存方式，也幾乎沒有副作用，大多數副作用都是輕度的，包括注射部位肌肉痠痛、頭痛、疲倦等。根據FDA的分析，嬌生疫苗的非致命嚴重不良事件相當罕見，實驗中也沒有發生過志願者出現過敏反應的案例。

嬌生預計3月1日起就能開始運送數百萬劑疫苗至全美各州，至3月底前能運送2,000萬劑疫苗，至夏天將能運送1億劑疫苗。

嬌生目前也向歐盟及世界衛生組織（WHO）申請疫苗的緊急使用授權，目標是年底前向全球供應10億劑疫苗。

(中時新聞網)