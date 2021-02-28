本周北台灣溫度起伏大，冷暖交替頻繁！氣象專家吳德榮表示，周二冷空氣南下，北台灣氣溫驟降10度，白天高溫降至18度，其他地區也略降溫，新竹以北、東半部局部雨，周四至周五天氣好轉後，周六下波鋒面逼近，冷空氣較弱但水氣很多，為多雨的型態。

吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天全台多雲時晴，東半部零星降雨，白天北部舒適、南部微熱，早晚偏涼微冷；北部氣溫14至23度，中部14至26度，南部15至30度，東部17至27度。明天(3月1日)全台持續多雲時晴，白天微熱，高溫上升至28至31度，早晚偏涼，提醒今明兩天中南部易有霧及空汙，金馬易起霧。

吳德榮說，周二(2日)冷空氣南下，北台灣氣溫驟降，白天高溫降10度、從28度降至18度，其他地區氣溫略降，新竹以北、東半部有局部雨。周三(3日)大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲，新竹以南多雲時晴，氣溫逐漸緩升。周四、周五(4、5日)全台又回到多雲時晴，白天微熱、早晚涼的天氣，降雨部分僅東半部、山區偶有局部降雨。

吳德榮說，周六(6日)下波鋒面逼近，冷空氣較弱、但水氣很多，是多雨的型態，目前各國模式所模擬的影響時序及範圍差異很大，還在調整中，因此有待持續觀察。氣象局則預測周六到下周二鋒面影響，臺灣各地都是早晚涼的天氣，北部、東半部有局部短暫雨。

(中時新聞網)