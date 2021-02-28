一名女子在街上目擊有家長將女童留在娃娃車上，並在上頭繫上狗鏈，疑似讓狗狗在便利超商外的人行道上「顧孩」，女子直呼這行為實在太危險，簡直不顧小孩的安危，文章擴散在網路上，引起兩派意見論戰。

一位女子27日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，內文指出她在路上看到，一台娃娃車被單獨留在便利超商外的人行道上，甚至裡頭坐著一名長髮的女童哭泣，頻頻往店內看，更令人詫異的是，娃娃車還綁著一隻白色的狗，仿佛在守護女童般，但一旁卻不見任何一位家長。

女民眾開車停等紅燈時目擊這一幕，嚇得全身冷汗直流，並問，「為何不怕小孩被抱走，或是小孩發生危險？」女民眾更猜測，難道是家長將小孩與狗留在外頭，自己進去便利商店買東西？並發文呼籲各位家長千萬別讓小孩離開視線，就怕發生意外。

文章擴散網路後，掀起兩派論戰，一派網友認為非常危險，「孩子站起來，可能整車都倒了，會受傷」、「小狗遇到陌生人，拖著嬰兒車追人就完蛋了，小心翻車」、「不接受小孩離開視線，我帶小孩出門她走哪我眼睛瞄到哪。」

另一派網友則持不同意見，直指，「你沒看到汪星人在顧嗎」、「我想，她如果沒牽狗的話，應該會推小孩進去」、「不了解不批評」、「憑照片公審什麼？」；也有網友幽默回應，女童的家長大概是北歐人，若出門都將嬰兒車連同小孩放在外面。

(中時新聞網)