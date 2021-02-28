過去總是感覺自己運勢不佳，遇到很多瓶頸，但是隨著春天的到來，萬物也將迎來新的轉機，昨（28）日命理專家艾菲爾就在臉書點名4生肖在春天，也就是陽曆3、4月這段期間，有機會鹹魚大翻身。只要能把握機會，很快就能迎來逆天好運！如果身邊有上榜的朋友，別忘了蹭蹭他們的好運氣喔！

▍第四名、生肖虎

生肖屬虎者前陣子運勢低落，時不時就要面臨許多煩惱，自然難以平靜做事，只能付出更多努力才能稍微得到回報。好在進入春天之後，終於守得雲開見月明！有「太陽吉星」照拂，厄運全部退散，好運也會慢慢降臨。

這也讓你開始出現想改變生活的想法，會有部分肖虎者考慮換新的事業丶搬新家，甚至換到新的城市重新紮根，只要能下定決心去改變，就有機會迎來成功。此外，愛情方面也是好運連連，在今年與對象步入禮堂的機會特別大，可以家庭興旺丶健康平安。

▍第三名、生肖鼠

過去屬鼠人真的辛苦了，前陣子你的運勢難以發展，做什麼都覺得困難重重，小人也層出不窮。幸好辛醜牛年後運勢明顯開始變好，特別是從春天陽曆3月開始，整體運明顯翻紅，事業上迎來各種好消息，過去的努力都成功兌現，可說是小人退散，貴人降臨。接下來不管是工作、感情，都將迎來好消息，能在貴人的幫忙下發光發熱，甚至這波好運有望可以延續一整年。

▍第二名、生肖牛

之前生肖牛因「病符」凶星影響了健康，大多數的健康煩惱，多半來自於腸胃方面的不舒服，有可能是因為情緒上容易發怒所導致的腸胃不適。但進入春天之後，你的健康運勢將會大大改善，健康和心靈上的煩躁積鬱，都將一一消除，主要是你的心態變好了，不再糾結過去、苛責自己，身體自然也就跟著健康起來。在飲食均衡又身心愉快的狀況下，你將能夠健康的度過這個春天。恭喜你所有的疼痛，都將煙消雲散！

▍第一名、生肖馬

過去生肖馬過得特別忙碌，除了事業煩惱多之外，家庭的各種壓力也差點把你壓垮。但進入春天，特別是陽曆3月開始，生肖馬將獲得吉星拱照，事業會受到貴人星的影響，為你帶來超高的人氣與好運，讓你備受喜愛，不管是朋友丶同事丶領導丶上司，都會尊重你的意見，甚至覺得自己就像個女王似的風光。感情方面也無須擔憂，有機會遇到值得依靠的對象，想要結婚的人，春天桃花運勢佳，是步入禮堂的最好時機，千萬別錯過！

(中時新聞網)