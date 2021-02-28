新北市中和區景安路79巷內某民宅1樓今（28日）清晨6時許傳出火警，警消前往搶救。（葉書宏翻攝）

新北市中和區景安路79巷內某民宅1樓今（28日）清晨6時許傳出火警，警消前往搶救。（翻攝）

新北市中和區景安路79巷內某民宅1樓今（28日）清晨6時許傳出火警，警消前往搶救。（翻攝）

新北市中和區景安路79巷、華泰市場一棟4樓公寓1樓店面，今（28）日清晨6時許發生火警，由於店內堆有大量雜物，火勢迅速延燒、狂冒濃煙，屋內一度有一名婦人受困，有住戶爬窗逃生燙傷腳底，消防隊獲報後趕抵現場搶救，共疏散救出18人，其中14人吸到部分濃煙預防性送醫，警消耗時20分鐘將火勢撲滅，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，火勢於民宅1樓開始延燒，屋內堆放有許多雜物，燃燒面積約10平方公尺，警消一開始先疏散救出6人，因6人吸入到濃煙輕微嗆傷，進行預防性送醫，另外又有8人也是預防性送醫，所幸送醫後無礙，均無生命危險。

一名4樓住戶透露，發現樓下失火時，連鞋子都來不及穿，光著腳跑到2樓，發現1樓已全面燃燒，改2樓窗戶爬出逃生，由於2樓為鐵皮屋，腳底因此遭燙傷。據了解，起火地點平時無人居住，店面分割為兩邊，一邊是賣菜一邊是賣衣服攤位。

(中時 )