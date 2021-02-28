台中市工商發展投資策進會主辦「台中市十大伴手禮」選拔，去年12月票選十款專屬台中幸福記憶商品。為振興伴手禮產業經濟，工策會於春節前在臉書首度直播展銷，市長盧秀燕也在年初三上電子媒體新春節目親自介紹；業者表示「商品都不夠賣了，員工出貨出到手軟，物流貨出到年後還沒出完！」。

工策會總幹事黃于珊說明，在十大伴手禮首獎光環加持下，得獎店家在這波年節檔期業績開紅盤，超越往年紀錄，這波超熱買氣連帶帶動糕餅商圈與「好禮標章」商家業績成長，促進台中伴手禮產業經濟；顯示市府雙管齊下行銷奏效，使業者春節禮盒業績「狂犇」。

行銷十大伴手禮-工策會首度臉書直播拍賣。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市工商發展投資策進會主辦「台中市十大伴手禮」選拔，去年12月票選十款專屬台中幸福記憶商品。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

本屆十大伴手禮拿下「三冠王」的陳允寶泉表示，去年獲獎後業績成長真的很有感；人氣網美咖啡廳DAY BY DAY表示，獲選首獎後，今年業績較去年年節多一倍，創下單筆宅配訂單就訂購160條蛋糕的紀錄。

法布甜健康伴手禮年節乘勝追擊，執行長張淑卿表示，業績超過三成以上；丰丹嚴選說明，現代人送禮講究健康，特別是年節送禮給長輩與長官，除了獲獎商品百香果冰糕外，其他推出的年節禮盒業績連帶一同成長。

在地一甲子的小林煎餅表示，許多民眾會訂購印製有「迎／春／納／福」吉祥話字樣的創意煎餅禮盒送給親友，網路訂購量與門市販售都「賣翻了」；其餘店家如歐客佬精品咖啡、豬寶妹手感烘焙坊都表示，業績成長約兩成。

非食品組的沁木手作工作室手工筆銷量增加三倍;臻品植萃在春節期間與三大國際得獎品牌推出五款春節限定禮盒，與法布甜「強強聯手」，限定禮盒也是銷售一空。

工策會表示，此屆「台中市十大伴手禮」由歐客佬精品咖啡「世界盃烘豆大賽冠軍 X 台中新社咖啡 手沖掛耳咖啡禮盒」、丰丹嚴選本舖「沁藏冰糕-百香果冰糕」、陳允寶泉食品公司「香柚檸檬蛋糕」、豬寶妹手感烘焙坊「雪山蝸牛捲之復刻回憶山海屯」、DAY BY DAY「檳榔心布蕾蛋糕」、法布甜健康伴手禮「100％檸檬塔」、小林煎餅公司「創意煎餅」、芋樂大世界農產品公司「芋頭椰奶」、沁木手作工作室「幸福光蘊小夜燈」以及臻品植萃「新希望茶・皂種子禮盒」獲此殊榮，歡迎民眾踴躍選購專屬台中的幸福記憶，持續用行動支持在地優質商家。

(中時 )