在網紅、藝人及各在野黨的聲援下，原先恐將胎死腹中的「珍愛藻礁公投」近日逆勢衝高連署數，截至27日為止，已累計23萬9392份，距離公投的法定門檻29萬份只剩不到6萬份。對此，公投領銜人潘忠政感謝行政院長蘇貞昌的「賜箭」，讓連署可以在最後關頭逆轉快要達標。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。

該公投連署原先進度緩慢，但隨學生團體號召30所大學發起「粉紅風暴」，邀請認同理念的民眾參與；而國民黨、民眾黨、時代力量也接連表態支持，讓連署數快速增加。尤其，民進黨日前指控國民黨支持公投案是為掩護重啟核四公投，引爆環團不滿，抨擊政府造假訊息，更讓這場公民運動躍上全國矚目焦點。

蘇貞昌26日接受訪問時，將藻礁公投的責任推給前朝，稱是蔡政府把馬政府匡列230公頃的面積刪減9成多，避開藻礁、保護藻礁；接著說，為了停止燃煤發電，這是非常不得已的抉擇，還請國人同胞支持。

對於蘇貞昌的說法，潘忠政27日在臉書發文表示，「感謝丞相賜箭」，讓公投連署可以在這麼短時間內突破23萬份，離安全目標35萬份還差約11萬份，「若以這樣一日低標3萬5千份來計算，再3天我們就達標了！夥伴們，再加油」！

《聯合報》今（28日）報導，行政院發言人羅秉成對此表示，草船借箭一說是想太多，政府不會漠視公民團體意見，也會持續有效溝通。

(中時新聞網)