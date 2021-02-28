大陸海關總署因在台灣鳳梨檢出介殼蟲，宣布自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，引起各界熱議。而前立委孫大千今(28)日在臉書中指出，大陸這次封殺台灣鳳梨的行為，直接暴露了民進黨3個「不敢說的事實」，直言民進黨這些年的大內宣謊言不攻自破。

孫大千指出，這次封殺，首先暴露的是儘管民進黨政府宣傳新南向政策多年，大陸仍是台灣農產品最重要的市場，只要大陸封殺，台灣農民無不叫苦連天；再者，更是凸顯蔡英文這府近年來宣稱會協助台灣農產品開拓其他國外市場的工作，明顯毫無作為，花了五年時間，台灣農業的雞蛋仍全放在大陸這個籃子裡。

國民黨前立委孫大千。(圖/翻攝自孫大千臉書)

而最後最諷刺的，則是近年來民進黨政府頻頻宣稱「最挺台」的日本與美國，對於外交部近來對外公開求助，完全就是已讀不回、置之不理。孫大千表示，大陸封殺台灣鳳梨的決定，直接戳破了民進黨大內宣的謊言。

台灣鳳梨銷往大陸的路斷了，未來恐怕得出口轉內銷，期望台灣人自己消化、吃鳳梨救農民，但立委陳玉珍表示，根據統計，台灣外銷到大陸的鳳梨數量，一年大概有2億多顆，換句話說，每一位民眾，不分老少，每個人每一年除了現在吃的以外，還要多吃10顆鳳梨以上，才有辦法救得了這個產業，且還會有排擠其他產業的效應。

陳玉珍認為，光靠吃鳳梨解決問題十分困難，因為台灣每年銷往大陸的鳳梨有高達2億顆。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

陳玉珍指出，這個問題不是只有大家努力吃鳳梨就能解決的，因為鳳梨出口影響到的不只農民，還有中間的包裝業，撒幣只能救一時之急，但救不了長期。

(中時新聞網)