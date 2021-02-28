前總統陳水扁涉貪，在事件爆出時引發各界譁然，相關爭議延燒至今。民進黨創黨黨員、醫師陳真原以為，此事會讓民進黨在往後的執政上有所警惕、收斂，沒想到貪污規模更大、更加肆無忌憚，讓他忍不住痛批「這些人渣不是在從政，而是拚命掏空台灣」。

臉書「陳真醫師的小小粉絲團」23日分享一則文章，以「話語到底還有多少力量？」為題。陳真指出，阿扁一家曾認貪污、洗錢、受賄與內線炒股等罪行，但始終缺乏罪惡感，因為這就好像詐騙犯罪集團，有誰會因為斂財而感到愧疚？更何況相較其它犯罪成員，扁家之貪污哪比得上？差太遠了！

扁家貪污案搞到這麼難看，陳真曾天真以為，往後綠營倘若再度執政，應會有所警惕、收斂，沒想到貪污規模更大、更普遍、更巨大、更猖狂、更加肆無忌憚，像是隨便一個慶富案就是幾百億起跳。

扁家涉貪，相關爭議延燒至今。前總統陳水扁（右二）、扁嫂吳淑珍（最左）。（本報資料照片）

陳真表示，在這個綠色大權整個一把抓的年代，隨便報公帳根本是例行之事，哪叫貪污？過去國民黨是國庫通黨庫，現在這個貪污人渣黨卻是國庫視同自家金庫，直接通內褲。大家買東西絕對是儘可能殺低價，但民進黨卻拚命喊高價，不管是跟美國人買幾千億武器，或是買什麼風力發電，統統都要買得比行情價要高出許多才行，畢竟，買得太便宜哪來上下其手的利潤空間？如今連買疫苗居然也要出高價來買，真是喪心病狂。

「這些人渣不是在從政，而是拚命掏空台灣」，陳真批評，大家爭先恐後搶錢、搶資源、搶位置，大撈特撈，甚至把政策當成自家生意，就像引進外勞，居然也能由私人取代政府與它國進行談判。最讓人感到不可思議的是，這樣貪贓枉法程度世所罕見的犯罪集團，卻獲得台灣所謂民主選舉史上的破天荒、破紀錄最高票，這也意味著同樣是「黨外」，處境卻今昔大不同。

過去人們飽受壓制，明知執政者惡行，卻不敢怒也不敢言，但如今綠色當權的年代，不僅僅是靠恐懼來統治，更依靠一種藉以混淆是非的「敵我二分」洗腦方式：一來讓人們對於是非善惡麻木不仁，甚至絲毫無感；二來則是藉「仇中反華」，塑造一種純屬虛構的外來威脅，讓人們誤以為這種外來威脅才是真實有害的。

陳真也提到，過去黨外時代，一句話講一遍就能震聾發聵、力拔山河，現在的「黨外」，卻是講幾百萬遍也不過是給自己招來永無止盡的禍患而已。

陳真直言，如果台灣人如此樂於擁護一群人渣蟑螂當自己的王，其實也沒啥好說的了，跟他說祖國的良善與和平，他說那你趕緊滾去對岸住啊；你跟他說美國的極端邪惡血腥與殘暴，人渣黨如何貪污腐敗，他只會說一句我們是民主社會好驕傲，「當人們普遍蠢到這種地步，你還能跟他說什麼？」就連打疫苗這種中性議題，也能被炒作成誰敢說不反對大陸疫苗，誰就是「配合中國統戰、吃裡扒外的台奸」。

陳真簡單比喻，就是沒必要跟歹徒們說教講道理了，也沒法讓腦殘們清醒，只能期待有朝一日真正改朝換代，透過話語以外更真切實際的力量撥亂反正，還給兩岸一片清淨的天空。

話語到底還有多少力量？ 陳真 2021. 02. 23.... 由陳真醫師的小小粉絲團發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)