傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)去世滿1年之後，他的遺孀瓦妮莎(Vanessa)發文還擊女演員伊凡瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)，以及另一位女製作人阿比蓋爾(Abigail Disney)。這兩個女人在布萊恩去年1月墜機罹難之後還蔑稱他是「性侵犯」，當時已招致憤怒的球迷反擊。

伊凡瑞秋伍德在2020年1月26日推文：「我為布萊恩的家人心碎，他是個體育英雄，同時也是性侵犯，這兩個事實是可以並存的。」阿比蓋爾則說：「我沒有立即評論布萊恩是因為我們需要一點時間沉澱。但是大榔頭必須要落下了，接受事實吧，他是個性侵犯。」

瓦妮莎說她今年才注意到並且勃然大怒，回文反嗆那兩個女人：「這則虛假、無情、惡意誹謗的推文，就是讓這麼多無辜黑人男性被送進監獄的原因之一。被指控不代表定罪，妳根本沒弄清這案件的真相！」那兩女都是白人，瓦妮莎認為她們屬於體制上的種族歧視加害者。

2003年夏天，科羅拉多伊格爾的警長逮捕了布萊恩，原因是一位飯店女員工(當年19歲)指控布萊恩性侵，並且有頸部的傷痕、上衣的血跡做為證據。布萊恩拒認罪，雙方纏訟到2004年9月，原告改以民事和解，布萊恩賠錢道歉，結束了此案。換言之，布萊恩沒在法庭被定罪。

去年6月，伊凡瑞秋伍德不堪騷擾而關閉自己的推特帳號，本月她又指控前男友曼森(Marilyn Manson)在10年前對她家暴，警方已著手調查。

(中時新聞網)