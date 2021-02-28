【愛傳媒陳玲玲專欄】斤餅，大陸北方人的傳統主食之一。像台灣傳統潤餅的吃法：包著餡料一起入口吃。不過，餅皮的製作方法，大不同。

獨特的打餅技術，讓斤餅不似潤餅皮的薄軟，又不像蔥油餅皮的厚硬。那餅皮的韌勁太迷人了！東北斤餅加點大蔥甜麵醬，夾合菜玳瑁、京醬肉絲，再搭清燉牛肉湯，百元美味小吃，我心中的美食！

「清真中國牛肉麵館」，蟬聯3屆台北米其林必比登推薦，門前有個麵台，現揉現烙，店內製餅師傅堅持延續傳統手藝，現場製作做出層次豐富又彈牙的斤餅！

門口手不停歇的製餅師傅，擀著一張張的麵皮，，為了讓麵餅更有嚼勁，赤手將鍋內熱騰騰的餅不斷甩打，這是餅皮有嚼勁的關鍵，最快50秒就可以煎好一張，一定要在百度的熱鐵上面，然後趁熱把麵筋裡面的麩胺酸打出來。

用純手口打口感來得有彈性。鉄器竹器就會「梗」！現埸手工做的斤餅，皮酥帶咬勁，麵皮也很Q彈，Q彈口感，微微的麵香，暖暖的溫度，甚好！

合菜玳瑁，肉絲、豆干、豆芽、韭黃、木耳、紅蘿葡香炒，蓋上一個蛋皮做帽子！京醬肉絲，肉絲嫩口入味，都非常適合搭配香Q的斤餅！

「清真中國牛肉麵食館」超過六十多年的老店，有賣清燉及紅燒兩種牛肉麵！

店內選用本地新鮮的黃牛肉，才能經得起長時間燉煮又軟而不爛，從清燉湯頭中的鮮甜就可以喝出真功夫！

清燉牛肉麵，肉品共有3個部位，牛肋腩、板腱、頸脖頭肉，口感豐富，清燉湯頭是用棒子骨、肋條和前腿腱子熬的，色澤澄清，入口帶著牛骨香氣與甘甜！湯頭獨特帶濃濃牛骨香，熬煮秘訣是從不關火，年月將它變得濃而不膩！

「招牌紅燒牛肉麵」採用肉質彈牙清香的牛肋腩肉、還有口感綿密香醇的前肩板腱肉，細火慢燉，多層次的口感！

斤餅起源於山東煙台地區，以秤斤論兩販賣，故名為「斤餅」。

民國38年，一位師傅揹著一口煎台來到台灣，在基隆開了「刁家牛肉館」。裡頭的2位學徒習得斤餅技術，一位在基隆廟口開了「思維麵食館」而後頂讓出去，幾年後在對面開了「東北斤餅」。

另一位則在台北華視附近創立「中國牛肉館」，斤餅技術便開始在北部開枝散葉，此間為延吉街「清真中國牛肉館」的前身！

大徒弟是「清真中國」多年的斤餅師傅，最小徒弟則在林口長庚開了「宏記東北斤餅」。之後誕生了228公園的「種福園斤餅」。

清真中國又傳授給吳興街穆記牛肉麵，此後斤餅技術便往新竹發展，有了璽子牛肉麵及永和錢記斤餅。清真中國師傅則在台北汀州路賣斤餅創立「葉嘉美食小館」。

種福園飄香三十多年，種福園大門口正在鞣製斤餅的師父，旁邊就是煎斤餅的鐵鍋，現撖現做！

「合菜戴帽」，在炒好的蔬菜上，戴上金黃色的帽子，但是豐富且簡單的食材，豆芽、干絲、黑木耳、胡蘿蔔、豬肉絲，堆了一座小山丘，最後鋪上薄如蟬翼的蛋皮，蛋香混著清爽的配料，包斤餅，好吃！

清燉牛肉湯獨特配方熬煮的湯頭，味道與一般牛肉麵店截然不同，清燉是這裏的招牌湯品，湯頭自然醇厚，合宜輕薄的鹹，更能反襯出湯頭的清香甘甜。

種福園大門口正在鞣製斤餅的師父，旁邊就是煎斤餅的鐵鍋，現撖現做！

「雞絲拉皮」綠豆涼粉稱為「拉皮」，種福園提供兩種拉皮：素拉皮、雞絲拉皮，是「雞絲拉皮」，濃厚的芝麻醬淋在雞絲、黃瓜絲、涼粉上，還有一抹芥末醬！會衝鼻！

配料「芝麻醬淋、雞絲、黃瓜絲」非常適合混合在涼粉上，一道層次豐富的北方菜！除了最早的二二八公園旁懷寧街上外，在松江路123巷內、四平公園旁都有種福園的店！

「永和錢記斤餅專賣牛肉店」平實的美味，親民的價格！京醬肉絲斤餅和斤餅包牛肉，炸醬麵都有特色！

斤餅香香軟軟又有一點嚼勁，淡淡的麵粉味道加上味道重的肉絲恰恰好！

斤餅的口感有層次與微酥口感，斤餅包牛肉份量也是十足，整片的牛肉片和著些許的甜麵醬，比較可以吃得到肉的原味！

清燉牛肉湯頭真的非常好喝，有大骨的溫醇味與口感。炸醬麵的炸醬也是香氣逼人，麵條採用的是手工拉麵！

「葉嘉」，老闆徒手拍餅的功夫不錯，店內提供京醬肉絲合菜玳瑁斤餅套餐，是一個人也可以吃的斤餅套餐，店內的酸辣湯用料豐富！

除了斤餅套餐外，也有主菜套餐的選擇！價格親民！

「林口宏記東北斤餅」牆上放了張東北斤餅精華的介紹，「在於高溫中以手工法將麵皮油酥層次打開，咬感紮實有勁，舌韻綿密鬆軟，喉韻甘甜清香之三重精緻」。

一進門就可以看到店家在製作斤餅，店裡的斤餅不論是在製作或是煎烤都是用雙完成！

「紅燒牛肉疙瘩」及「手工豬肉捲餅」及「酸辣麵疙瘩」都很有特色！豬肉捲餅是鬆軟的斤餅捲上薄的跟紙一樣厚的肉片、蔥段和小黃瓜再沾上甜麵醬做成，吃起來很輕鬆爽口，可以感受到斤餅的靭勁！

紅燒牛肉疙瘩，很有特色，平常不容易吃得到，牛肉吃起來很有嚼勁，紅燒牛肉疙瘩裡頭的疙瘩，咬起來卻很柔軟，而且泡在湯裡的時間越久疙瘩就越柔軟而有味道！

斤餅套餐，同時可以吃到京醬肉絲或合菜玳瑁加斤餅和玉米湯或酸辣湯！

「穆記」，有勁道不油膩的斤餅是穆記的鎮店招牌，餅口感清爽特色在於乾烙不加油，口感酥鬆，捲入滷牛腱肉，和三星蔥正中間最嫩蔥段，焦酥有層次帶點微鹹的斤餅再均勻抹上特製甜麵醬，大器的鋪滿牛腱肉與蔥段，是北方館子最經典的吃法！亦有老饕們大都點京醬肉絲配斤餅，此種吃法更是一絕！

穆記的牛肉麵湯頭醇厚濃郁，因為湯底加入了甜麵醬，並以牛大骨、番茄等熬煮，號稱是清朝宮廷御廚傳授而得的秘方！

只用當天現宰的台灣黃牛肩胛肉，湯頭以中藥、蘋果、牛肉與牛骨熬煮，不加一滴醬油，飽滿濃厚，獲得2019年米其林指南餐盤推薦。

穆記牛肉麵在牛肉麵界傳有盛名，很多饕客不辭千里來到這裡，其實就在於獨門配料之外，再配上「薑、蔥花、香菜」這三樣傳統配料更襯托出牛肉麵的香氣，穆記牛肉麵有別於一般的牛肉麵，店家不用傳統「酸菜」來提味！

穆記還有有好多小菜，是童年常吃到的美食，吃到的就是一種「思念」與「回憶」。

它的「烤麩」是江浙經典菜，甚好！

「基隆東北斤餅」店內布置有滿滿的古早味及眷村的味道！醬牛肉斤餅裡面有滿滿的洋蔥、青蔥、牛腱肉，煎過微軟的餅皮塗滿濃郁甜麵醬和裡面的青蔥、生洋蔥及切片牛腱肉非常契合最後加上甜麵醬，真的是很棒的組合！

辣魚香牛肉麵，湯頭是主打清燉，辣魚香則是上頭有加上滿滿的青辣椒和魚乾，湯頭還蠻清爽，很濃郁的魚乾味！

牛汁乾麵，這一碗我們都覺得很驚豔，店家的牛汁很夠味，偏鹹但是搭配麵條剛剛好，牛汁又附有牛的碎肉，吃起來香氣十足，再加上蔥花點綴，乾麵本身又附有一顆蛋，真的很滿足。

牛肉麵，湯頭清甜好喝，不會重鹹，牛肉給的份量很多，牛肉本身不柴，搭配少許的筋，是一碗CP直高又美味的牛肉麵。

炸醬麵，主要配料有小黃瓜絲、豆干、碎豬肉等，並淋上肉醬汁，可能因為有小黃瓜的關係，吃起來不會鹹，有一種清爽的口感。是家親民親切的小店！

賣斤餅的店越來越少，傳承不易，每次吃到斤餅，都份外珍惜！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)