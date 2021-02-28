【愛傳媒陳朝平專欄】公視應不應該爭取文化部主導的國際影音平台？公視會不會因此會不會淪為官媒？公說公有理，婆說婆有理。

其實，問題焦點不在此，而在於文化部該不該搞這國際影音平台？台灣有無能力搞這國際影音平台？有沒有可行的替代方案？

不直接回答上述幾個問題，且從傳播學界孰悉的五個W和一個H的角度來說說。

第一，國際影音平台收視的對象究竟是誰？既曰國際，顯然這平台的收視對象，不是國內的觀眾，而是海外的各國人士。

第二，既然影音平台的對象是國際人士，因此，平台的內容必須是用國際社會最常使用的幾種語言，包括英語、法語、西班牙語、日語等傳播。不知公視董事會乃至於公視員工陣容，外語程度與國際觀高下如何？

第三，既然影音平台的收視對象是老外，因此，製作傳播的內容必須是老外感興趣、與台灣有關的主題、議題和新聞。

第四，老外感興趣的台灣新聞與議題是那些呢？回答這問題前，何妨先想想，我們自個兒對那些國際新聞有興趣？

再看看各國際影音媒體的國際新聞選材，不難發現，各國閱聽大眾對國際新聞的興趣在於與自己國家有關的衝突、災難、重大意外事故外，對於時尚潮流、名人軼事、運動競技、溫馨人情的故事，也有高度的興趣。

第五，閱聽大眾對於與本國無關的他國政爭、選舉、領土糾紛、意識形態，基本沒有興趣。

但現階段台灣執政者最關心的國際傳播議題，不正是兩岸關係、台灣參與國際社會、Taiwan Can Help等這類的政治議題嗎？國際影音平台若是著墨這些政治性議題，每年10億的經費形同打水漂。

第六，若是說國際影音平台的重點將放在台灣的人情世故、美食美景等軟性題材，坦白說，這類的內容，不論是探索頻道、BBC的休閒頻道、新近崛起的亞洲美食旅遊頻道，早有涉獵，且製作精緻程度遠超台灣本土團隊。台灣國際影音平台花大錢、東施效顰，有何意義？

第七，如果說，科技始於人性，那麼，國際傳播同樣始於人性。我們如果對於外國的歷史、文化、科技、建築、藝術感興趣，那麼，外國人一定也對我國的歷史文化、建築藝術、科技應用感到興趣。

只是，國際影音平台若是聚焦故宮博物院的典藏、中華文化與藝術表現以及傳統與現代接軌等內容，會不會和執政當局的政策主軸有衝突呢？

第八，國際宣傳的關鍵還在於通路（或曰管道、渠道），也就是國際影音平台究竟要透過何種網路傳播出去？

擬議中的國際影音平台，無論是要透過衛星+有線電視系統，透過國際OTT平台、FB、YouTube、還是其他行動視聽網路傳播，我們都沒有掌控權，只能「受制於人」。

而在隨選隨視隨聽的新傳媒時代，國際影音平台的內容要想在茫茫網海中，得到國外視聽大眾的青睞，猶如鏡花水月！更何況，台灣的國際影音平台是掌握在一群無知又無國際觀的官僚手中！

前述問題的答案揭曉！台灣不該、也沒有能力搞國際影音平台！有沒有替代方案？有！邀請既有的國際知名媒體來競標，藉夷人之長，宣台灣之長！還可避免執政當局私相授受，中飽私囊！

網飛（Netflix）2月25日宣布，將挹注韓幣5500億（約合台幣145億）投資韓國影視，持續把韓國優秀的創作介紹給全世界。

南韓何國也？吾何國也？有為者亦若是！搞國際宣傳，我們難道就不能讓國際媒體來追逐我們嗎？男追女，隔層山，女追男，隔層紗。國際傳播亦復如此。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)