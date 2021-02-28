【愛傳媒黃珊珊專欄】去年接到保進幼兒園老師與李明賢議員的陳情，我親自到園裡跟老師與家長代表討論，因為樂活公園徵收已是地方共識與市府政策，所以市府會盡量協助園方，我回來後做了兩件事：

一、請教育局協助保進幼兒園去標潭美國小公辦民營幼兒園，且提醒他們招標時間，也請退休教職盡量協助。

二、在五分里的社宅中增設幼兒設施（本來只有設在東湖路停管處改建的大樓內），解決東湖地區托幼不足的問題。

去年底招標結束，保進幼兒園沒能得標，所以在樂活公園徵收前可能就必須搬遷並安置幼兒與老師，但五分里社宅已經確定增加幼兒設施，接下來就是安置孩子與老師，教育局展開意願調查與媒合老師轉業，不會讓任何一位孩子受到影響，老師都很優秀，也會一一轉介到其他幼兒園任職。

保進幼兒園辦學非常好，深受家長信任，每年都大排長龍登記，老師非常優秀，所以在東湖是個模範幼兒園，公園徵收前，我們都盡力協助，但是沒標到潭美幼兒園確實是個遺憾，因為政府資源不可能指定給某特定人，必須參加公開評選招標，如果他們標到，就兩全其美了！

這個結果不如人意，但是即使是市長或副市長，都不能也不會干預招標與評選，樂活公園花費十幾億徵收並通過議會預算審議，也是地方重要公共建設，公眾利益與個人利益間，只能盡量找到平衡，不以私人利益影響公眾利益，是我們必須說明並堅持的原則！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)