因應近期治安狀況不斷，警方為持續守護台中城打造安心居住環境，中市警第六分局執行連續假期實施威力掃蕩，臨檢轄內各大酒店、KTV、舞廳、夜店、PUB、電子遊樂場等特定場所及不法分子可能聚集處所，防制槍擊、黑道幫派分子聚眾滋事鬥毆，展現警方維護治安之決心。

第六分局長吳耀南勤前先行對執勤員警提示勤務重點及應行注意事項後，大批警力立即荷槍實彈到達臨檢地點，依各項任務分工各自就位，先清查店外停留群眾，並從現場大門口過濾進出消費群眾身分，再進入店內對各包廂客人逐一實施清查，並同時檢視是否有符合全民防疫規定。

警方進入店內對各包廂客人逐一實施清查，並同時檢視是否有符合全民防疫規定。（警方提供）

警力荷槍實彈到達臨檢地點，依各項任務分工各自就位，先清查店外停留群眾，並從現場大門口過濾進出消費群眾身分。（警方提供）

警察局保安警察大隊警力及警犬隊也派遣領犬員及緝毒犬全力支援執勤，查察有無可疑物品或毒品藏匿。（警方提供）

警方指出，另為提昇臨檢成效，本次勤務結合市政府聯合稽查小組，另警察局保安警察大隊警力及警犬隊也派遣領犬員及緝毒犬全力支援執勤，查察有無可疑物品或毒品藏匿；臨檢結束後警方在轄內交通聯外要道，實施封鎖式路檢，對過往車輛實施重點攔檢，查緝不法情事。

吳耀南強調，農曆新年剛過，各行各業紛紛開工，該分局地處本市政經商重要位置，轄內酒店、舞廳、夜店及KTV等治安顧慮場所較多，對於黑道據點及轄內特定營業場所，持續不定時規劃重點、密集方式臨檢；並結合周邊道路取締酒駕封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，全力維持地區治安平穩，確保市民生活安全。

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(中時 )