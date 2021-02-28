最近連5戰因為背部緊繃傷勢缺席的聖克魯斯勇士後衛林書豪，28日透過微博發布影片宣布，他將在3月1日勇士出戰奧斯汀馬刺比賽傷癒復出，儘管他並未透露到底會以先發或替補身分上場，他仍在影片最後大喊，「YES！我太期待了。」

「現在是半夜12點，我有兩個非常重要的消息要跟你們分享，第一，我慢慢開始喝茶與湯了，第二，我周日(美國時間)會打，我很開心，」林書豪在影片中表示，「其實周六我可以打了，但球隊不要我直接打背靠背，所以我周六不打。」

其實林書豪昨天就有出現在勇士團隊訓練影片當中，看起來狀態還算不錯，只是勇士為了保護他的身體，選擇不讓他打背靠背比賽也屬正常，畢竟目前勇士闖進季後賽機會很大，林書豪還有時間利用剩下4場例行賽，好好調整自己狀態。

畢竟勇士接下來這4場比賽可不輕鬆，除了3月1日迎戰並列聯盟第2的奧斯汀馬刺，3月3日碰上目前聯盟龍頭艾利灣海鷹，3月6日遭遇里奧格蘭特德山谷毒蛇，最後一場例行賽在3月7日對決目前戰績並列第2的奧克拉荷馬藍色。

(中時 )