民進黨立委日前指出，中共利用台灣民意代表、地方政府官員等特定團體，來對原住民族群進行「原鄉赤化」的活動，呼籲政府和國安單位要有所因應。對此，山地原住民立法委員高金素梅特地在228紀念日上嚴厲指責民進黨製造寒蟬效應，聽到綠委喊出「原鄉赤化」這種戒嚴時代的白色恐怖口號，令她感到痛苦和憤怒，更反對白色恐怖借屍還魂。

綜合媒體22日報導，傳大陸目前利用台灣地方官員和民意代表，對原住民族進行統戰工作，綠委伍麗華呼籲，國安單位應查中共資助特定人士的選舉金流，嚴防「原鄉赤化」危機；另一位綠委陳瑩則指出，中共在台成立的原民相關協會，吸引原住民到對岸從事農業或手工藝等工作，也會透過捐贈救護車等公益行為，藉此協助特定民代，對於大陸的舉動，她認為，政府和國安單位應擬定政策來應對。

對此，高金素梅特地在今228紀念日上發文表示，今年228紀念日的前夕，國史館的台灣文獻館在南投舉辦了「台灣原住民族與二二八」的常設展。但就在這同時，民進黨的立法委員竟然再度喊出「原鄉赤化」這種戒嚴時代的白色恐怖口號，還要脅要國安系統介入調查！聽到這樣的論調，高金素梅直言，「令我感到痛苦和憤怒」！

高金素梅痛批，想不到現在的民進黨政權和當年的國民黨一樣，就是想繼續反共高壓統治，製造寒蟬效應。陸委會邱太三主委這幾天才在說兩岸會有春暖花開的期待，像這種不是統戰就是赤化的污名化行徑，兩岸如何和解？她稱，「連十幾部在原鄉接送族人十年的交通車，都能被別有用心的人誣陷成赤化的證據，有甚麼罪名他們羅織不出來呢？我們要嚴厲譴責這種蠢蠢欲動的白色恐怖」！

(中時新聞網)