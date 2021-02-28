一位人妻在臉書上透露，丈夫外遇還要她忍氣吞聲，並指控丈夫從不教小孩，但小孩若犯錯，他就會責怪「廢人媽媽教出廢人小孩」，說出許多難聽不理智的話，人妻在文末感慨寫道，「我不是趕不走的人只等哪天狠下心」。不少內行人網友看完後點破，「要走的人是不會先喊話的」。

一位人妻在臉書專頁《靠北婚姻2.0》投稿，26日刊出的內容中寫道，她和丈夫吵架像家常便飯，此外丈夫不開心就會動手打人，對婚姻不忠經常出軌，更要她「吞下這口氣」。

人妻指控，丈夫從不教育小孩，全由人妻一手拉拔長大，但若遇上小孩犯錯，丈夫就會大罵她，「廢人媽媽教出廢人小孩」，甚至對著小孩破口大罵，嚇得孩子不敢回應並自責地哭泣，妻子憤怒的說，「我拜託你不要罵小孩，換來你對我一頓罵，還叫我不要拜你家祖先。」

人妻在文末感慨地寫道，「你要知道，我不是趕不走的人，等哪天真的狠下來，一個轉身就是一輩子的遺憾了。」也向丈夫說，「這個家在你爬上別人的床時，就已經四分五裂了。」

文章發布網路後，吸引不少網友留言討論，有不少網友紛紛建議原PO，「如果有能力獨立就離開吧」、「轉身放生是最合適的選擇」；也有不少內行人網友看穿原PO的心思，直指，「你還會在這裡放話那肯定妳還沒覺醒，天下沒有趕不走的人只有不肯走的人」、「會放話的人通常都不會走」。

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(中時新聞網)