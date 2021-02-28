2021大學暨技職校院多元入學博覽會2／27-2／28日北中高三地登場，高雄場在新光三越左營店10樓，上午10點ㄧ開展便吸引絡繹不絕人潮排隊入場。參展學校為吸引優秀學生紛紛出奇招，老師站上第一線為學生解說、介紹學校特色。
高雄場開幕式邀請到軍事院校代表陸軍專科學校周國健校長、樹德科大陳清燿校長 、義守大學陳振遠校長 、南華林辰璋副校長 、世新蕭湘文教務長 、玄奘陳建安副招生長等貴賓共同啟動。致辭時師長們不約而同的鼓勵學子跨域學習，不僅要跨足不同專業領域，也要勇敢出國走出去多聽、多看，預祝學子們找到自己最合適的人生方向。
開幕式中樹德科大表演藝術系學生以勁歌熱舞為大學博覽會揭開序幕，並帶來系上春季大戲歌舞劇「荒島奇姬」，這齣戲從表演、樂隊伴奏皆是師生一手完成，輕快的舞步吸引參觀民眾駐足觀看。
參觀的學子中部分已鎖定特定學校；也有學生表示希望透過展覽與各校熱情展示和講解，尋找未來四年的方向。軍事院校專區頗受學子青睞，攤位擺設「射擊體驗區」，吸引不少學子體驗了解。
大學博覽會2／27、2／28兩天同步在台北、台中、高雄三地舉辦，共計59所海內外大學及教育機構等單位，第一線提供學子諮詢服務，一起面對升學抉擇。此外因應新冠肺炎防疫需要，入場需填寫線上實名登錄、配戴口罩及測量體溫等，展覽明天最後一天，歡迎參觀，記得先線上註冊參觀（實名制入場登記：https：／／pse.is／3cgwqn）。
(中時 )
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