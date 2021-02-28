高雄盧姓、馬姓及陳姓旅客，向旅行社報名去年3月12日出發的「奧捷10日遊」，因當時歐洲新冠肺炎疫情開始蔓延，28人報名只剩8人願意出遊，旅行團因人數不足取消行程。但盧、馬、陳3人認為權益受損提告求償。高雄地院簡易庭認為，契約明定旅行團未達25人，旅行社有權取消行程，駁回3人之訴。可上訴。

根據判決，盧姓、馬姓及陳姓旅客報名「奧捷10日遊」行程，該團原定2020年3月12日出發、21日返台，費用為4.79萬元。

不過當時歐洲疫情開始延燒，原本28名團員中有20人自願被扣3成團費退團，只剩8人願意出遊。因為未達25人出團的名額，旅行社於是取消行程，並將訂金全數退還給這8名旅客。

但盧等3人指出，旅行社業務員在出發前，曾多次告知他們行程不受疫情影響，卻在出團前1個星期才表示人數不足、取消行程，基於消費者權益與旅遊定型化契約平等、誠信、互惠原則，主張旅行社需賠償每人3成團費及1萬多元精神慰撫金，總計3萬3000元。

高雄地院法官審理認為，「奧捷10日遊」的契約明定，旅行團未達25人、旅行社有權取消行程，因此旅行社沒有責任，最後判盧等3人敗訴，可上訴。

(中時新聞網)