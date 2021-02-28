奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享3/1～3/7星座運勢，巨蟹座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊座下周面對事情會較被動，奧斯建議下周面對人事物要主動些，否則將影響許多後續狀況。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友內心渾沌不少，對自己有很大的影響，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深。

▍雙子座

整體運勢★★

下周將會是雙子朋友信心消退的一周，也因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作。奧斯建議下周面對事情時，要堅定一些。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周情緒稍稍的受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍處女座

整體運勢★★

下周處女不太願意踏出新的一步，讓自己和外界的管道封閉起來，顯得孤獨許多，也讓心情影響到自己的行事，要多留意。

▍天秤座

整體運勢★★

天秤朋友下周生活出現不少問題，提醒下周在面臨狀況時，要花心思好好想想目前事情的其他出路，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，才不會裹足不前。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周天蠍朋友面對許多事情有更多自我的看法，開始著手去調整過往就看似不錯的事情，往更好的層面去前進，將是個非常好的周期喔！

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，這樣的狀況也讓自己開始規劃「自我提升」的相關事項。

▍魔羯座

整體運勢★★★★

下周魔羯的朋友將會迎接實際的一周，踏實務實的生活態度，讓你安心不少，另外需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷囉！

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周，面對問題時都能妥善解決，不拖拉，會是個解決能力良好的一周。

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

雙魚的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一週，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，惱人的事情也都在下周畫下段落。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)