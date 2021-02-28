北宜公路舉辦乖寶寶活動 新北警呼籲合法表達訴求

北宜公路舉辦乖寶寶活動 新北警呼籲合法表達訴求

「台灣交通安全協會」及「台灣機車路權促進會」於臉書社團發起「北宜區間乖寶寶」活動，於今（28 日）上午 9 時以青潭國小及宜蘭日出咖啡為起點，以時速 40 公 里行駛北宜公路，表達「反對區間測速」及「速限不合理」等抗議訴求。新北警呼籲，參加者應遵守交通法令，駕駛人依速限行駛，實施區間平均速率目的也是藉由速度管理來保障駕駛人安全。

新北市警察局交通大隊表示，北宜公路因常有車輛超速行駛，當地居民反映飽受受車輛噪音 影響，且因超速導致車輛失控，嚴重事故層出不窮，評估後於2019年起在19至23K實施區間平均速率執法，實施前10年發生6件 A1、148 件 A2 事故，實施後違規件數減少99％、肇事件數減少47％，且沒有發生死亡事故，故於2020年延伸建置設置。

「台灣交通安全協會」及「台灣機車路權促進會」於臉書社團發起「北宜區間乖寶寶」活動，於今（28 日）上午 9 時以青潭國小及宜蘭日出咖啡為起點。（翻攝）

「台灣交通安全協會」及「台灣機車路權促進會」於臉書社團發起「北宜區間乖寶寶」活動，於今（28 日）上午 9 時以青潭國小及宜蘭日出咖啡為起點。（翻攝）

新北市警察局交通大隊長鄭永裕表示，由於北宜公路其位於山區及多彎道特性，若彎道車速太快減速不及，可能導致車輛跨越雙黃線或自摔遭來車撞擊的死傷意外發生機率大幅提高。

若以時速60公里換算，車輛1秒即可行駛16.7公尺，於多彎道路段此距離稍有不慎即可能引發嚴重事故，因此，分析區間平均速率8個區段10年來的交通事故，擇較為嚴重區段執行，並持續分析各區段事 故狀況，機動調整執法。

交通部公路總局26日表示，因有民眾反映速限不合理，該局已決定重新評估，目前正進行北宜公路現況相關幾何設計調查，預計3月底前完成初步資料收集、6 月底前完成相關設施調整改善及速限公告。

新北警屆時將配合速限調整執法，以確保用路人及沿線居民生命財產安全，並呼籲參加活動的朋友，活動期間應遵守交通規定，合法表達訴求，避免影響其他用路人權益。

(中時 )