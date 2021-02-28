國中小屬於義務教務，許多學生中輟，學校必須把他們找回來。嘉義市蘭潭國中老師謝明冲，外號「海怪」，「尋找中輟生」可說是謝明冲的日常，而就在他四處奔走苦尋之下，蘭潭國中已創下連續10多年零中輟的驚人紀錄。他最近被教育部選為教育家人物典範。

衣櫥、床底、屋頂、樓梯間、地下室，甚至洗衣機、水塔裡，謝明冲都曾發現藏匿的學生。「真的很會躲！」邊說，他邊笑了出來；不過他更理解，除了家庭背景影響因素外，當學生無法從學校課業裡獲得成就，建立個人價值，上學學習對他們來說已沒有樂趣可言，從學校逃離，是中輟孩子所能做的最直接的選擇。

從小，生性好動的謝明冲，也對讀書沒太大熱忱，所幸，他從體育的世界裡找到發展方向，在柔道與角力訓練上獲得極佳成績。因此，他選擇以角力國手成績保送文化大學體育系，畢業後返回家鄉嘉義，歷經興安國小、協志高職，代理老師、體育教練等工作，進一步成為正式老師。

後來，謝明冲經由修習教育學程，進入蘭潭國中擔任學務主任。他發現有位學生因父親失智、母親智能障礙，為了生活，每天到網咖打工，晚上就睡在那裡，隔天不來學校，謝明冲每天都去找這名學生，把他帶回學校，但是隔天學生又跑掉，他只好再去找，再跑再找，就這樣來來回回，貓捉老鼠了一整個學期。

終於有一天，學生主動開口對他說：「主任，你可以不用來找我了，以後我會自己來學校。」謝明冲則為他設定目標，鼓勵他未來進入職業學校，繼續將學業完成，又有一技之長，現在，這名學生不但順利畢業並已穩定就業。因為謝明冲的堅持不放棄，一個孩子的人生，有了重生的機會。

20年來，謝明冲已找回無數中輟孩子，孩子們放棄了自己，或許連家人也放棄了他們，卻只有謝明冲，像個沒看到終點的運動員，不懂放棄，「我只是想讓學生知道，學校很關心他們。」他認為，只要學生相信，這個世界上還有人關心著他們，生命就有了一根緊懸的繩索，不致輕易失落。

(中時 )