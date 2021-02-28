俄羅斯「貝爾哥羅德」潛艦2019年4月24日舉行下水儀式的畫面。（俄羅斯真理報）

對軍迷來說，俄羅斯最新一艘超級潛艦「貝爾哥羅德」號（Belgorod）始終是個難解的謎。雖然它的存在早已不是秘密，但莫斯科卻想盡辦法，不讓某些關鍵的細節公開。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網報導，儘管海軍傳統上都不讓螺旋槳曝光。然而，「貝爾哥羅德」號卻相反，2019年下水典禮時，就展示了螺旋槳，但卻從未秀出艦艏的照片。

而「貝爾哥羅德」號的秘密在於，它在艦艏安裝了主要的武器系統，也就是新型核彈頭魚雷。據俄羅斯《消息報》（Izvestia）2月11日報導，「貝爾哥羅德」號正準備從艦艏試射大型「海神」核魚雷（Poseidon nuclear torpedo）。

而相關報導出現的時機，正好和新衛星影像顯示，「貝爾哥羅德」號正在俄羅斯北德文斯克（Severodvinsk）潛艦基地的時間相吻合，而部分試射可能會在當地進行。

New Details of Russian Belgorod 'Doomsday' Submarine Revealedhttps://t.co/z6AVX8UOuV pic.twitter.com/iy92DbOc9C — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) February 25, 2021

俄羅斯超級潛艦「貝爾哥羅德」號（Belgorod）

由於缺乏官方照片，商業衛星圖像就成了主要的訊息來源。儘管好幾個月來，北極漫漫長夜，加上厚重的雲層，都限制了新圖像的拍攝，但如今隨著北極冬天漸遠，商業影像衛星又在北德文斯克上空活躍。

一枚空中巴士（Airbus）衛星2月10日拍攝了港口的高解析度影像，只見「貝爾哥羅德」號停泊在碼頭旁，魚雷發射管門似乎打開了。不過，這些魚雷發射管不是供一般的魚雷，而是供「海神」核武裝魚雷使用的。它和高超音速飛彈，還有核動力巡弋飛彈，並稱為俄羅斯總統普丁的「神奇武器」。

而衛星影像明確顯示，「貝爾哥羅德」號艦艏有兩個大孔，每個大孔的直徑約兩公尺，約是一般533mm魚雷發射孔直徑的3倍。這是由於「海神」大概是普通重型魚雷的20—30倍。

(中時新聞網)