今年準備重新挑戰投打「二刀流」的洛杉磯天使隊日籍球員大谷翔平，今（28）日在春訓第2次進行實戰投打練習（BP）。據日媒報導，大谷一共投了35球，面對5人次、合計7個打席，最快球速達到100哩（約161公里），遠超過之前投出的97哩（約156公里），看來他應該已準備好重返投手丘了。

大谷翔平今天沒有被打者擊出安打，投出1次四壞球、有4次三振，被擊出內野滾地球、高飛球各1次。擔任打者的隊友大都是比較年輕的後輩，對於大谷的球路顯然不易招架。

在2018年10月手肘動手術後，大谷翔平去年再度嘗試二刀流，但例行賽第1次先發表現荒腔走板，完全不符預期。第2次登板先發右臂又受傷，8月起就放棄擔任投手、專心擔任指定打擊（DH），結果表現也大不如前。

去年大谷翔平的最快球速可到97.1哩（156公里），今年春訓期間球速已恢復至100哩，看來準備的情形還不錯。不過這只是打擊練習，大聯盟各隊接下來馬上要進入1個月的春訓熱身賽，大谷必須經過實戰比賽的檢驗才比較準確。

(中時 )