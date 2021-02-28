台南市東山區吉貝耍國小水雲分校3月起將由荒野保護協會進駐認養。（劉秀芬攝）

台南市東山區吉貝耍國小水雲分校3月起將由荒野保護協會進駐認養。（劉秀芬攝）

台南市東山區吉貝耍國小水雲分校3月起將由荒野保護協會進駐認養。（劉秀芬攝）

台南市東山區吉貝耍國小水雲分校3月起將由荒野保護協會進駐認養。（劉秀芬攝）

台南市東山區吉貝耍國小水雲分校旁歷史建物牛肉崎警察官吏派出所正在整修。（劉秀芬攝）

台南市東山區吉貝耍國小林志宏表示，希望水雲校區能變身為環境教育場域。（劉秀芬攝）

台南市東山區吉貝耍國小水雲分校2002年廢校，去年10月與成功大學中止認養合約，3月起將由荒野保護協會進駐認養，代管的吉貝耍國小校長林志宏表示，希望協會進駐後能結合在地產業及文化特色，將水雲校區打造成環境教育場域，吸引全國師生、團體都能來體驗東山的人情、美景、美食、生態環境。

水雲分校位於東山區牛肉崎段，日據時期日人曾在牛山油礦區開採油礦，中油接手期間，還曾設有電影院、牛肉崎警察官吏派出所，且為礦場的員工成立學校，即是水雲國小前身。1990年油礦停採後，地方人口愈來愈少，1993年水雲國小改為東河國小水雲分校，2002年廢校，學生併入東河國小就讀。

水雲分校廢校後，公所曾獲經費改善環境，但經費用罄後再無計畫支持，學校荒煙漫草、教室門窗被破壞，成為治安漏洞，直至2016年才與成功大學人文社會科學中心簽訂認養契約，進行為期3年的「烏山頭水庫暨嘉南大圳教育工作基地整備與調查計畫」。

此計畫大幅度修繕教室與硬體設備，且保留原有木構教室特色，最終希望能吸引外地遊子返鄉經營營運，地方人士也對此非常期待。無奈成功大學3年計畫結束後，無其他資源挹注，無人力經費繼續經營，去年終於中止合約。

在地人士表示，曾有青創團體想要進駐，但礙於學校用地無法經營營利事業，讓人卻步，亦有傳聞有安養機構想要進駐，鄉親則意願不大。

教育局表示，學校用地還是以文教有關團體進駐認養為優先考量，吉貝耍國小也積極與文教團體洽談，於去年公告校園認養作業。林志宏表示，水雲分校有普通教室、行政教室、廚房、宿舍、淋浴設備，綠樹成蔭的校園，設備堪稱完善，住宿露營都沒問題，教育機構、環保團體對認養都非常有興趣。

經教育局開會評選，3月1日起水雲分校確定由荒野保護協會自籌經費認養，荒野保護協會有認養宜蘭縣大湖國小雙連埤分校經驗，此次認養水雲分校，也將與在地學校、社區、產業結合，推廣東山區環境教育、食農教育，打造成環境教育場域。

林志宏也希望認養單位進駐後能與社區座談，說明認養計畫，並廣納鄉親意見，共同活化校區，吸引青年回流、帶動地方活力。

(中時 )