台南市東山區吉貝耍國小水雲分校2002年廢校，去年10月與成功大學中止認養合約，3月起將由荒野保護協會進駐認養，代管的吉貝耍國小校長林志宏表示，希望協會進駐後能結合在地產業及文化特色，將水雲校區打造成環境教育場域，吸引全國師生、團體都能來體驗東山的人情、美景、美食、生態環境。
水雲分校位於東山區牛肉崎段，日據時期日人曾在牛山油礦區開採油礦，中油接手期間，還曾設有電影院、牛肉崎警察官吏派出所，且為礦場的員工成立學校，即是水雲國小前身。1990年油礦停採後，地方人口愈來愈少，1993年水雲國小改為東河國小水雲分校，2002年廢校，學生併入東河國小就讀。
水雲分校廢校後，公所曾獲經費改善環境，但經費用罄後再無計畫支持，學校荒煙漫草、教室門窗被破壞，成為治安漏洞，直至2016年才與成功大學人文社會科學中心簽訂認養契約，進行為期3年的「烏山頭水庫暨嘉南大圳教育工作基地整備與調查計畫」。
此計畫大幅度修繕教室與硬體設備，且保留原有木構教室特色，最終希望能吸引外地遊子返鄉經營營運，地方人士也對此非常期待。無奈成功大學3年計畫結束後，無其他資源挹注，無人力經費繼續經營，去年終於中止合約。
在地人士表示，曾有青創團體想要進駐，但礙於學校用地無法經營營利事業，讓人卻步，亦有傳聞有安養機構想要進駐，鄉親則意願不大。
教育局表示，學校用地還是以文教有關團體進駐認養為優先考量，吉貝耍國小也積極與文教團體洽談，於去年公告校園認養作業。林志宏表示，水雲分校有普通教室、行政教室、廚房、宿舍、淋浴設備，綠樹成蔭的校園，設備堪稱完善，住宿露營都沒問題，教育機構、環保團體對認養都非常有興趣。
經教育局開會評選，3月1日起水雲分校確定由荒野保護協會自籌經費認養，荒野保護協會有認養宜蘭縣大湖國小雙連埤分校經驗，此次認養水雲分校，也將與在地學校、社區、產業結合，推廣東山區環境教育、食農教育，打造成環境教育場域。
林志宏也希望認養單位進駐後能與社區座談，說明認養計畫，並廣納鄉親意見，共同活化校區，吸引青年回流、帶動地方活力。
(中時 )
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