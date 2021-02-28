49歲陳志朋近期在陸綜《追光吧！哥哥》大秀唱跳功力，舞台魅力依舊，帥氣表現讓外界印象深刻，陳志朋人氣也跟著水漲船高，隨著節目進入最終回，陳志朋的昔日戰友「小虎隊」團員吳奇隆、蘇有朋也錄影片為陳志朋加油，更驚喜的是，蘇有朋、陳志朋還在節目中電話連線，兩人隔空合唱《蝴蝶飛呀》，讓小虎隊記憶全湧現。

陳志朋雖然是《追光吧！哥哥》年齡最高的參賽者，不過他展現意志力、積極把狀態調整到最好，陳志朋豪鏟12公斤，瘦一圈的陳志朋人氣帥回當年「小虎隊」的小帥虎，隨著節目進入總決賽，陳志朋「小虎隊」的昔日戰友團員吳奇隆、蘇有朋也錄影片作為驚喜，要為陳志朋加油，吳奇隆大讚陳志朋：「他的努力跟堅持，是我佩服的」，蘇有朋則虧：「你已經瘦成A4腰了，你要我們其他人怎麼活」，兄弟互虧逗樂眾人。

吳奇隆錄影片，為陳志朋加油。（圖／取材自追光吧哥哥微博）

蘇有朋不只錄影片，他還現場連線、和陳志朋隔空合唱《蝴蝶飛呀》。（圖／取材自追光吧哥哥微博）

而節目準備的驚喜不只如此，現場還直接連線給蘇有朋，讓陳志朋又驚又喜，蘇有朋大讚陳志朋是嚴格自律、對待舞台一絲不苟「這也是我認識的陳志朋，從來沒有變過」，兩人還隔空合唱《蝴蝶飛呀》，清唱幾句就讓全場嗨翻。

陳志朋在《追光吧！哥哥》大秀唱跳功力，還瘦了12公斤，人氣也跟著水漲船高。（圖／取材自陳志朋微博）

吳奇隆、蘇有朋為陳志朋錄影片加油，三人隔空互動，讓小虎隊記憶全湧現，微博還以「陳志朋蘇有朋電話合唱蝴蝶飛呀」，登上熱搜榜，可以話題超夯。

(中時新聞網)