國民黨立委蔣萬安1月12日提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，返還被不當沒收的財產。國民黨立委林為洲在今天二二八紀念日也發文表示，法案已交付司法法制委員會審查，國民黨會來排案審查，期盡快完成立法；他也向執政的民進黨喊話，不要再蹭聲量、做半套、打假球，一起讓法案通過。

蔣萬安提案修正條文指出，威權統治時期，人民被不當沒收財產的返回辦法，以及擴大適用的罪名。根據促轉會內部評估，政府須返還的土地數量為255筆、總市值高達268億元，其中約4成7被沒收土地可原物返還，其餘國家須支付的金錢賠償則約209億元。

立法院8日將進行各委員會召委選舉，林為洲表示，若國民黨取得司法法制委員會一席召委，就要主動排案審查《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，民進黨應該一起讓法案通過，不要只會把二二八當政治提款機，來獲取政治利益，不敢通過就是在打假球。

林為洲認為，國民黨本來就該面對反省，很久以前的人做的事情，現在的國民黨要展現新的態度，否則現在的國民黨員誰參與過二二八事件？過去的人犯的錯，現在的國民黨員則展現態度要把錯誤的事情給彌補好。

林為洲也向黨內喊話，在這件事上不用再去抵抗外面的指責，不需要去反駁，因為二二八是歷史事實，也是一場悲劇，不必去跟批評者唇槍舌戰，務實去做才能真正和解，且這種提案是國民黨提的，反而民進黨沒有提。

而日前前總統馬英九出席二二八活動被獨派批評是侮辱受難者，還有之前台灣基進要求國民黨不能參加立院人權委員會等事件，林為洲也覺著這些人的態度很奇怪，好像有人不願意國民黨去懺悔，促轉的目的不就是要和解嗎？國民黨願意用行動來彌補，綠營不該阻礙和解。

(中時 )