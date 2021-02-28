墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）即將於3 月1日和美國總統拜登舉行視訊會議，他今天表示，屆時將強調墨國移工對美國經濟有多麼重要。

法新社報導，羅培茲歐布拉多在北部薩卡特卡斯州（Zacatecas）一場公開活動上表示，移民問題將是兩國領袖對話的核心議題。

羅培茲歐布拉多表示，他將告訴拜登，美國「若想要成長、生產，就需要墨西哥和中美洲的勞工」。

羅培茲歐布拉多估計，美國每年需要額外60萬到80 萬名移工，並強調雙方就移民問題「達成好協議」的重要性。

據路透社報導，他說：「管理移民流量是較佳的作法，將其合法化並提供勞工相關保障，如此一來他們不用冒著生命危險，人權也才能獲得保障。」他說，雙方「達成合適的協議比較好」。

他提到，美國和墨西哥二次世界大戰期間達成所謂「體力勞動者協議」（Bracero agreement），依據協議內容，墨西哥農場工人能合法進入美國，填補美國人民派到國外參戰所遺留的工作空缺。

移民問題一直以來都是美墨兩國間的棘手議題，尤其是前總統川普政府期間。川普執政時不僅猛烈批評非法移民，甚至合法移民也一起嗆。

在川普的關稅威脅下，羅培茲歐布拉多曾同意，在美方處理移工赴美尋求庇護的要求期間，先讓移工留在墨國。

美國民間社會團體估計，2019年1月和2020年12月間，約有7萬名無證移民遭遣返回墨西哥。根據墨國政府統計，約有6000人仍留在美國境內。

隨著拜登入主白宮，美國取消川普這項爭議計畫，並從本月19日起開放小型團體進入美國以尋求申請庇護。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100228

(中央社)