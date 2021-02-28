二二八事件74周年，民進黨今天發表聲明表示，記得歷史、釐清真相、反省過去，這不僅僅是為了不再重蹈覆轍，更是為了團結社會、鞏固民主，讓臺灣不斷進步。民進黨未來還要繼續努力，讓臺灣的民主能夠更加茁壯，更有自信立足在世界上。

民進黨今天以「勇於面對過去的錯誤，民主更為鞏固，社會更為多元自由」為題發表聲明表示，1947年的今天發生台灣歷史上重大的悲劇 「二二八事件」，這個本來不該在這世上任何一個角落發生的悲痛事件，雖然已經過了74個年頭，但對活在自由民主時代的我們，仍不敢忘卻。

聲明中指出，透過對二二八的追思紀念，省思極權政治帶給人民的不幸，並警惕自己珍惜台灣得來不易的自由民主。毋忘二二八，也不能忘記人民對反抗威權、爭取自由民主的最深願望。

過去很長一段時間，二二八是臺灣社會中不能明說的事。隨著政府致歉態度的確立，教科書裡面看得見有關二二八的內容，也有越來越多的檔案出土、越來越多的新受難者被發現，並且恢復他們的名譽，給予平反以及賠償，讓二二八不再是禁忌，也不再是仇恨的根源。

不僅是二二八，民進黨表示，其實後續的清鄉和白色恐怖，也造成許多傷害。我們推動轉型正義，是因為我們相信，記得歷史、釐清真相、反省過去，這不僅僅是為了不再重蹈覆轍，更是為了團結社會、鞏固民主，讓臺灣不斷進步。

民進黨說，蔡英文總統執政後，與民進黨政府在過去幾年，全力推動國家人權博物館的貢獻有目共睹；促轉會的「臺灣轉型正義資料庫」也已上線；去年甫成立的監察院的國家人權委員會，也將藉由人權職權的獨立運作，強化社會溝通與對話，普及人權理念，扎根人權教育，積極推動人權多元策略與國際布局，發揮提升人權的關鍵力量，確保社會公平正義之實現。

民進黨表示，時間也已經證明，一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂；相反的，正是因為勇於面對過去的錯誤，我們的民主才會更鞏固、社會也會更多元自由。

民進黨強調，我們推動轉型正義的目標，就是要讓每一位生活在臺灣的人民，每天都可以安心生活，自由閱讀、自由發表意見、一起打造更美好的民主社會。未來我們還要繼續努力，讓陽光照耀在美麗寶島，讓沉冤的積雪都融化，讓臺灣的民主能夠更加茁壯，讓我們更有自信立足在世界上。

(中時 )