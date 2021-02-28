想不到一堆人想擠進NBA全明星賽，偏偏熱火前鋒吉米巴特勒不這麼想！《5ReasonsSports》記者史柯尼克28日爆料，原本聯盟屬意找巴特勒頂替宣告養傷缺席的籃網前鋒杜蘭特，沒想到巴特勒卻拒絕聯盟邀請，才變溜馬前鋒沙波尼斯取代KD。

根據史柯尼克的爆料，吉米巴特勒會選擇拒絕參加今年全明星賽，是因他的熱火隊友阿德巴約沒被選進全明星賽，為了力挺自己隊友，巴特勒才決定放棄聯盟的全明星賽邀約，這種義氣相挺的做法，只能說巴特勒確實有本事可以如此囂張。

畢竟吉米巴特勒本季場均20.1分、7.8籃板及7.8助攻，阿德巴約也有場均19.6分、9.6籃板及5.5助攻，兩人攜手帶領熱火目前拿下16勝17敗，跟塞爾提克、尼克並列東區第5，結果熱火竟然沒有任何球員入選全明星賽，難免引發批評。

只是聯盟改找沙波尼斯取代KD的全明星賽位置，也算避免創造難堪歷史，因為沙波尼斯本季場均21.6分、11.5籃板及5.8助攻，如果他沒有入選今年全明星賽，將成史上首位場均20＋10＋5卻缺席全明星賽的球員，聯盟還須感謝吉米巴特勒拒絕邀請。

(中時 )