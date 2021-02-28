工作太爽反而怕到想離職！一名男子日前表示自己的工作是個爽缺，月領6萬，每天上班只要認真工作2小時就沒事做，滑手機滑到下班，甚至從過年前開始就與同事在公司打電動，連經理也加入遊戲行列，突然讓他覺得在浪費人生、想離職，但又不想放棄爽缺，面臨兩難。

這名網友26日在論壇《Dcard》發文指出，他目前從事月薪6萬，年薪約85萬的工作，且工作內容非常閒，每天9點上班，忙碌2小時就沒事做開始滑手機等下班，從過年前開始更與同事在公司電腦安裝遊戲，一起連線殺殭屍，一路從午休玩到下班，連經理昨天也一起加入殺殭屍的行列。

原PO表示，這種上班打遊戲沒工作做的生活，突然覺得可怕，害怕如果公司裁員他就完蛋了，且現在的工作也沒有成就感，生活找不到重心，有種浪費人生的感覺，讓他想離職，但又怕新工作太操會做不久，因此猶豫不決，上網問大家意見。

對此，網友紛紛留言：「換啊！這種公司待久也是浪費人生，另外請問還有缺人嗎？」、「工作很好欸，離職後或許會闖出一片天，但也或許後悔離職」、「覺得換別的工作太操就待著吧，依你現在生活需求跟未來想想」；也有人建議他在工作之餘學點東西，「是不會學投資喔，這麼閒每天都可以看盤，傻傻的」、「利用時間搞搞副業啊」。

(中時新聞網)