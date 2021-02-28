警方協助下，順利讓這隻呆萌的汪星人返回溫暖的家，結束這場驚魂流浪記。。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局春社派出所警員黃勤書、黃昱翔，於日前下午擔服巡邏勤務，見一名妙齡女子慌張地走進派出所表示，她所飼養的愛犬「豆豆」走失，拜託員警幫忙找尋；幸遇調監視器達人警員黃勤書，熟知轄內監視器架設位置及角度，順利讓這隻呆萌的汪星人返回溫暖的家，結束這場驚魂流浪記。「監視器平常都用在找犯人，找狗還真是頭一遭。」黃員笑稱。

警方指出，原來李女因天氣不錯，想讓「豆豆」在庭園散散步，沒有繫繩，沒想到只是進屋拿東西，出來「豆豆」即不見蹤影。李女表示「豆豆」為飼養多年的混種西高地白梗犬，因患有失智症且全盲，但是嗅覺靈敏，認為「豆豆」應該是循著日常散步路線流浪去了。

員警依李女所述，火速調閱監視器，不到2小時，果然發現「豆豆」，呆萌的身影全都錄了下來，然而卻斷點在忠勇路與永春南路61巷口。

「有！剛剛這隻小狗差點被車輛撞到，一名年輕女子發現後將牠抱進車內。」發現一絲希望的李女拿著監視器畫面至附近商家詢問，幸運地問到一間通訊行表示有見過「豆豆」。

員警依店家提供監視器畫面擷取車牌後，以車找人聯繫上好心的吳姓女子，原來吳女見小狗在馬路上橫衝直撞，岌岌可危，趕忙將牠救起，送至五權西路段的動物醫院安置；員警即偕同吳女至動物醫院帶回狗狗，同步通知李女前來派出所認領，失而復得的李女見到「豆豆」眼淚不禁奪眶而出，頻頻感謝員警及吳女的幫忙。

春社派出所長曾一峯表示，警察秉持同理心精神來為民服務，現代人因與寵物關係緊密，已視寵物為家人，意外走失就如同自己小孩失蹤般焦急萬分。提醒民眾落實晶片登記，若遺失可上網掛失，若有張貼懸賞傳單，更要提防詐騙，小心為當。

(中時 )