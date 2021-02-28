I’m the real KD.... your name Kevin Durant act accordingly ❤️ https://t.co/zz9nKERprd — 3:14 (@kashdoll) February 27, 2021

向來被外界簡稱「KD」的籃網明星前鋒杜蘭特，如今卻因這個簡稱跟美國嘻哈女歌手凱許道爾(Kash Doll)槓上了！眼見凱許道爾發推表示，「所有這些黑鬼都想跟KD上床！」明明她在說的是自己，杜蘭特隨即卻馬上回覆留言跟她嗆聲。

「你不需要用這個縮寫來發這則推文，」杜蘭特回覆凱許道爾這則推文表示，「在攸關KD的對話當中，你必須聰明一點，你的名字是KASHDOLL。」可是凱許道爾也馬上回應，「我才是真正的KD，你的名字才是叫做Kevin Durant。」

只能說目前必須養傷到下半季才能上場的杜蘭特，日子大概過得太閒了，才會莫名其妙找上這名美國女嘻哈歌手「鬥嘴」，甚至爭論「KD」這個簡稱到底屬於誰的，既然杜蘭特沒有辦法把這個簡稱列為自己個人專屬，再怎麼吵也沒意義。

加上28日這場籃網遭遇獨行俠的例行賽，杜蘭特已經因為大腿拉傷連續7場比賽宣告缺席，也是最近11場當中的第10場，最快要等3月12日主場遭遇塞爾提克才有可能宣告傷癒復出，比起跟女歌手鬥嘴，杜蘭特還是趕緊把身體顧好吧！

(中時 )