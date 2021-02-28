大陸日前宣布暫停台灣鳳梨進口，在台引發軒然大波，綠營更發起全民買鳳梨挺台灣活動，「館長」陳之漢為此花50萬元買鳳梨力挺到底，嗆大陸不要欺負台灣人。對此，粉專譏諷，台灣銷到大陸的鳳梨的金額約新台幣14億元，等於要2800個館長才能抵銷這個額度，現在蔡政府不趕緊想辦法，竟然上網蹭網紅來呼籲民眾買鳳梨，真的有夠廢！更有網友批評館長，萊豬時怎沒跳出來批評美國。

粉專「你這麼好騙，你家裡人知道嗎」27日在臉書發文表示，農委會統計2020年間台灣輸出至大陸的鳳梨約合新台幣14億元，也就是說，要有2800個館長，各買50萬的鳳梨，才能抵銷掉這個額度。該粉專更譏諷，一個月花50萬請的總統，針對鳳梨被惡搞能想出來的辦法只有：上網蹭熱度拱網紅買鳳梨和呼籲人民吃鳳梨，這叫小學生來都會，那個新南向呢？史上關係最好的美國呢？國家請總統的這筆錢還不如拿去買鳳梨好了，有夠廢。

大批網友也在po文底下留言表示，「館長也應該花個50萬買高麗菜吧！是高麗菜價先崩盤的啊！厚此薄彼不好喔」、「講的好霸氣，買的好小氣」、「蹭聲量的館長啊」、「拜託、起碼買個5000萬吧」、「鳳梨事件這些側翼怪大陸説太過份，萊豬怎沒跳出來怪美國太可惡」、「下次記得還有芭樂，釋迦，蓮霧，你慢慢吃吧」、「以前日本政府常用這招擋我國的農產品輸日，也沒這麼氣憤」。

更有網友表示，「好多人不懂，連國台辦都開始搞事時，代表大陸對台的政治風向已經開始變了」、「看看蔡總統把國台辦逼成啥了，那種專門負責讓利的部門，現在都要搞事情了」、「台灣不是說不需要大陸嗎？現在人家不買鳳梨又說他們欺負台灣？拜託這些人成熟一點，不要像低能只會要糖吃的屁孩」！

(中時新聞網)