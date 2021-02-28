東海大學學生現代舞演出為開幕式揭開序幕。(倪育堂攝)

陳宗恩老師講解選填志願最佳策略。(倪育堂攝)

空軍官校以帥氣軍裝演唱。(中區人才招募中心提供)

空軍航空技術學院熱舞表演。(戴有良攝)

2021大學暨技職校院多元入學博覽會於27日起登場，位在台中世貿2館的台中會場27日上午10點開放參觀。參展學校透過各式各樣的宣傳方式介紹學校特色亮點，更派出優秀師生在現場面對面解答學子及家長的各項疑惑，期待優秀新鮮人的加入。

台中市政府陳子敬副市長應邀出席27日的開幕式，鼓勵青年學子到展會現場透過諮詢，仔細了解學校科系，弄清楚自己的性向及興趣，衡量自己的能力，評估選擇自己的未來，啟程且逐步實現夢想。開幕式現場並邀請台中市政府教育局楊振昇局長、海軍官校校長林中行少將、國防醫學院院長查岱龍少將、國防大學管理學院院長牛明山少將、東海大學王茂駿校長、大葉大學施英隆副校長、義守大學謝世傑副教務長、樹德科技大學蘇中和院長等貴賓共同啟動。

台中場開幕式由亞洲大學的熱舞表演與東海大學現代舞的演出揭開序幕，熱情炒熱開幕式氣氛，獲得喝采。此外，樹德科技大學舞蹈表演也活力十足吸引在場學子目光。最特別的是，空軍官校以帥氣的軍裝進行音樂演唱，以及空軍航空技術學院的熱舞表演，展現軍事院校能動能靜、允文允武的實力，獲得熱烈掌聲，成為活動首日舞台區焦點。

有鑒於選填志願的篩選機制改變，本次大博會也特別邀請輔導名師進行選填志願最佳策略講座，於大學博覽會期間每天各舉辦一場次。台中場邀請得勝者文教的陳宗恩老師，透過精闢的資料及舉例說明，給予學子們客觀智慧兼具的建議，然而，不只學子關心志願的選填，也有家長認真的聽講並於會後諮詢相關疑問，期望透過專業建議，讓孩子可以有更合適的未來發展。

大學博覽會2／27、2／28兩天同步在台北、台中、高雄三地舉辦，本屆共計59所海內外大學及教育機構等單位參展，提供學子第一手且精確的升學諮詢服務，並邀請名師講解選填志願的最佳策略，讓學子及家長可以更有效的掌握未來生涯發展。為因應及配合COVID-19新冠肺炎防疫需要，本次展覽採線上實名登錄，進入會場者請配合戴口罩、測量體溫、手部消毒。學子與家長可線上註冊參觀諮詢，https：／／pse.is／3cgwqn。

(中時 )