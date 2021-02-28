一名在台灣讀大學的日本女留學生，日前在臉書社團應徵家教，由於照片甜美可愛，引起廣大迴響，不料幾天後女大生竟在臉書宣布，要丟掉這個帳號，原因是收到太多噁心的私訊，讓她不勝其擾。

這名女大生13日在臉書社團《找家教，找語言交換，找才藝交換》發文徵學生，家教內容為基本會話、日常會話、發音、文法等等，希望時薪1小時500元，上課地點在淡水附近，她表示自己是大學一年級學生，去年九月來台灣，過去並沒有家教經驗，希望用全日語上課，想徵求對日語有興趣的學生，一起好好學習，她也想更了解台灣。

日本女大生13日發文徵學生。(圖/截自臉書《找家教，找語言交換，找才藝交換》)

女大生並附上2張照片，一張穿著優雅的和服，另一張則是穿清涼小短褲，由於女大生外型清新可人，馬上引起廣大迴響，吸引上千人按讚留言，女大生一周前還在討論串中回覆，「謝謝留言及私訊的各位。目前因為訊息太多，還未一一回應，之後會再逐漸回覆訊息，還請耐心等待」。

不料女大生20日在她的個人臉書表示，因為收到太多噁心的人私訊，所以她不得不丟掉這個帳號，讓眾人驚訝，網友則紛紛在底下留言「嗚嗚嗚嗚台男真的噁」、「台男嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「唉，一堆可悲噁心台男」、「是誰啦？不要鬧喔」、「到底是誰啊？太可惡了」、「台男太丟臉」、「完了，日本妹子對台灣男性的印象要改變了，噁男們」、「希望妳仍然覺得台灣是個好地方」。

女家教需求增3倍 鐘點費比男性多150元

(中時新聞網)