【Passion Sisters】Landy嵐蒂 | 畢業感言

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新球季也有成員異動，待了5年的Landy 嵐蒂因為生涯規劃選擇離隊，她在球團所拍攝的畢業感言中忍不住落淚，而談到最遺憾的事，就是這些年沒能拋到總冠軍彩帶。

嵐蒂自2016年加入Passion Sisters，與峮峮、短今等人同期，而PS官方臉書則表示，Landy在隊上一直是個開心果，帶給大家許多歡樂，有她的地方就有笑聲，只不過因為人生規劃選擇離隊，也謝謝她5年來的付出和貢獻。

球團也幫嵐蒂拍了一支「畢業感言」，嵐蒂在影片中說，「我從剛開始加入的懵懂無知小女孩，到現在算是知道自己方向的小女人，很感謝在中信兄弟啦啦隊的大家庭，我可以有這麼大的轉變跟成長，這些喜怒哀樂成為我生命中的養分。」

講到後面嵐蒂忍不住紅了眼眶，拿出衛生紙頻頻拭淚，「要離開也是下很大的決定，我是非常非常捨不得，我也很喜歡這裡，只是天下沒有不散的筵席，想跟大家說謝謝你們。」

而談到擔任啦啦隊最遺憾的事，嵐蒂說，「希望大家在未來路上更發光發熱，希望每一年都拋下總冠軍的黃色彩帶，這可以說是我這些年來最大最大的遺憾。」

「今天要跟大家說再見，我相信這離別不是永恆的，我一定會回來也會一直支持大家，跟大家一起支持著中信兄弟和姊妹。最後想跟大家說，謝謝你們讓我成長，也謝謝你們對我的愛，希望在未來我也可以成為你們的驕傲。」嵐蒂在最後邊哭邊向球迷說再見。

(中時 )