是藝術造景？還是光害？台中市捷運綠線文心森林公園站區間的軌道墩柱，近期市府在文心路上的中央分隔島裝設七彩投射燈，將不同的的燈光色彩變化投射到墩柱上；市議員張耀中痛批說，燈光將對用路駕駛人恐造成眩光刺眼等，危及行車安全。

還是光害？張耀中說，文心路是台中市區重要幹道，車流量排名數一數二，市府營造這樣的光環境造景，是為宣傳城市意象，還是要造成光害現象不得而知？但該路段區間有路燈輔助，還有停駛中捷運綠線站體的室內光源外溢，對文心森林公園自然生物生態不見得有益。

市議員張耀中痛批說，燈光將對用路駕駛人，恐造成眩光刺眼等行車影響。（市議員張耀中服務處提供／陳世宗台中傳真）

張耀中痛批說，市府在營造這樣的氣氛並未考慮周全？市府說要送議會的美學三法未見草案，尤其都發局負責的「台中市市容景觀自治條例」，草案有沒有管制到光害他不曉得；但是現在都發局帶頭先做景觀違反示範？讓閃爍刺眼的光去危及用路人安全？

張耀中認為，現場投射的仰角面積不但過大，控制程式閃爍的同時，容易讓駕駛人分心炫光產生不適感，發包機關應採用其他設計方式謀求改善；以免民眾未蒙其利，卻先飽受其害。

(中時 )