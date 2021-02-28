台中一位人妻發現丈夫出軌，在其衣褲口袋找出威而鋼，與汽車旅館的卡片，此外還在其手機中發現與兩名女子的親密對話，小三還向男方喊話，「你要努力離婚」，男方更說想拍打屁股等情話，人妻查看行車紀錄器後得知真相，不甘婚姻破碎，提起民事訴訟求償。台中地院24日判小三、小四應分別賠償其20萬、30萬元。可上訴。

據判決書指出，人妻主張與詹姓男子於2007年結婚至今，婚後育有2名子女，但詹姓男子卻突然在2019年4月間要求要離婚，人妻在整理他的衣物時，從口袋中撈出使用2次的汽車旅館的卡片，甚至發現已開封過的威而鋼藥品，以及非住家或公司的感應磁扣，人妻才驚覺丈夫早已外遇多時。

人妻在丈夫開口提離後，從對方的手機中發現與小三的對話紀錄，對方明知人夫已有配偶，但仍無法控制情慾，不斷傳送親密訊息、發生親密行為，還將住家鑰匙交付給人夫，並慫恿人夫要「努力離婚」，否則不再同意上床。

沒想到人妻這一查勤才發現不只小三，透過丈夫汽車的行車紀錄器還發現小四，2019年4月2日晚間人夫先接小四下班，隨後又前往汽車旅館，期間兩人還曾對話，「看我怎麼打你屁股」、「2個小時怎麼報復的完」；3小時再載小四返家；同年月5日兩人還前往嘉義明潭旅遊，期間牽手、親密合照，小四也在眾人前親吻人夫的臉頰，行為如同情侶一般。

人妻得知丈夫外遇後，精神上承受相當大的痛苦，經常徹夜難眠又情緒起伏大，更因此罹患混和焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，人妻無法忍受多人分享丈夫，最後於2019年9月離婚，並向小三小四提起民事訴訟，分別求償50萬元。

台中地院審理時，小三聲稱人妻拿出的翻拍對話紀錄並非她本人，她與人夫的關心僅止於單純工作上的接觸；小四聲稱，是人夫不停向她示好，她回覆訊息的口吻都相當的敷衍，對於人妻所指控的嘉義遊，小四則回應，當時與人夫牽手過馬路只是正常之舉，親吻臉頰則是拍攝角度錯位的問題。

對此，法官勘驗小三與人夫的對話紀錄認定，小三明知人夫已婚，且對話中存在性暗示與返還鑰匙的情節，足以認定兩人關係密切，甚至有曾經同床共處一室的情節；小四部分，小四為有夫之婦，但卻在下班後一男一女前往汽車旅館休息，甚至說著帶著曖昧及性暗示的對話內容，依客觀角度上足以斷定兩人已逾越一般男女正常社交往來。

法官考量兩人經濟情況已及社會地位後，於24日分別判小三小四賠20萬、30萬元為合理，全案可上訴。

(中時新聞網)