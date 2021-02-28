資深港星吳孟達出道46年，昨（27日）因肝癌惡化病逝於香港仁安醫院，享壽70歲，噩耗傳出令兩岸粉絲大呼超不捨。由於肝臟的神經分布較少，如感到疼痛往往相當危急，吳孟達就是在去年底才發現自己罹患肝癌，當時癌細胞已經擴散，雖然完成手術、開始化療，還是敵不過多個器官衰竭病逝。除了吳孟達，演藝圈也有不少名人，同樣因肝癌與世長辭。

安鈞璨

前「可米小子」團員安鈞璨（小安）2015年因肝癌末期病逝，享年31歲。生前他是B型肝炎帶原者，有肝硬化的病史，2013年診斷出肝癌獲得控制，因不想驚擾到別人、不願病情曝光，照常演藝工作很少休息，未料2年後復發，身體有百顆腫瘤，癌細胞已轉移到骨頭，被醫生告知剩2個月的時間，想不到才隔2周，安鈞璨的胃部大量出血，肝臟功能受損凝血功能不佳，不斷輸血未見好轉，安鈞璨自知時間不多，回到老家後5分鐘猝逝。

安鈞璨。（圖／中時資料照）

薛岳

搖滾歌手薛岳唱紅《機場》、《不要在街上吻我》、《情不自禁》和《如果還有明天》等，曾是伍佰年輕時的偶像，但他年紀輕輕就有肝病，一路嚴重到變成肝癌，與病魔奮鬥的這幾年，薛岳抱著病體繼續創作音樂，還曾登上國父紀念館舉辦《灼熱的生命演唱會》，粉絲擠爆現場並起立鼓掌3次，可惜沒被病魔放過，腦中長出腫瘤影響視力，1990年底嚥下最後一口氣，享年36歲。

薛岳。（圖／中時資料照）

劉偉仁

劉偉仁從小就展開音樂天分，念師大附中時成立激盪合唱團，是當年校園風雲人物，進入演藝圈才華受劉文正賞識，成為「飛鷹三姝」（裘海正、方文琳、伊能靜）的音樂老師，想不到才26歲就罹患肝癌，為好友薛岳作詞作曲《如果還有明天》，道盡生命的無奈與珍惜，至今仍是華語流行音樂的經典作品。2011年，劉偉仁的肝臟、肺部都出現腫瘤，腫瘤壓迫脊椎神經，導致下半身癱瘓，同年病逝享年48歲。

劉偉仁。（圖／中時資料照）

林正英

常在香港鬼片扮演道士角色的港星林正英，曾因《殭屍先生》、《零幻先生》與《一眉道長》等片走紅華人演藝圈，還以電視劇《殭屍道長》再次攀上高峰，但最後也是因為肝癌離開人間，享年45歲。

林正英。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)