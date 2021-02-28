台北地檢署偵辦中山警分局包庇色情酒店案，26日偵結起訴2名涉貪員警及及10名酒店業者。調查局在搜索酒店時，搜出2本業者教導酒店小姐的「性愛教戰手冊」，內容相當奇葩，包括小姐「沒排班底薪僅500元」、「單月要抽血檢查」、「不可帶名片、保險套」、「坐車一律上新生高架」，在網路引發熱議。不少人指業者有良心、管理佳，不過更多網友直指「每家（酒店）都有s才是真的」。

2名涉貪員警李功華、陳俊安及10名酒店業者，被依違反《貪汙治罪條例》起訴，起訴指出，「嘉儷寶」酒店集團自2011年起經營色情酒店，長期行賄中山一派出所第9、19勤區的歷任員警；其中，李功華和陳俊安不僅長期收賄，每月還到轄區酒店以「成本價」消費1、2次，消費頻率比臨檢還高，有時甚至接受免費招待。

檢調搜索「嘉麗寶」酒店時，扣押2本酒店妹出場做S（指性交易）的教戰手冊，內容包括：

1.小姐請走後門，違規走前門者，離開公司前要坐檯20分鐘，不遵守就罰3000元。

2.小姐沒來開會扣2000元、遲到扣500元。

3.小姐單月要做抽血檢查，若沒抽血5天內要交報告，未交者罰1000元。

4.小姐上班要帶小皮包。

5.小姐不可以帶名片、保險套。

6.不可前往附近飯店、麥當勞以及超商約會，一律只約客人到飯店。

7.不可以與客人同時離開酒店。

8.若要坐車一律上新生高架。

9.小姐若捲訴訟涉公訴罪，幹部共同列被告。

10.小姐禮服三天換一件，違者罰500元，沒排班底薪僅500元。

性愛教戰手冊10點規定，引發網路熱議。PTT網友紛紛表示：「良心業者」、「管理的很好啊」、「這麼自律的企業不下台積電」、「這不是該表揚嗎？我第一次見到酒店業者這麼自律要求小姐」。

不過有網友直指：「每家（酒店）都有s才是真的」、「要下班就要有上台，為了下班，為了不被罰錢，就只能接S」。

至於為何一律要上新生高？有網友分析，「計程車要求的吧！因為司機每個月都要交規費給酒店，當然可以跟酒店講好」、「車費吧 叫外送不用錢膩」。

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(中時新聞網)