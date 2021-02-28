日本包括關西3府縣在內的6府縣「緊急事態宣言」，今天起正式解除，目前僅剩包括東京都在內的首都圈1都3縣仍處於「緊急事態宣言」期間，如果一切順利，將如期於3月7日解除。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本政府1月7日二度發布「緊急事態宣言」，希望利用「關鍵一個月」抑制11都府縣疫情擴散，不過，由於10都府縣疫情難遏，2月2日宣布包括東京都及大阪府在內的10都府縣，延長「緊急事態宣言」期間到3月7日。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣、岐阜縣及福岡縣共6府縣，因為轄內疫情明顯改善，日本政府日前經諮詢專家意見等程序後，決定今天正式解除「緊急事態宣言」。

日本全國知事會（由日本47個都道府縣知事組成的組織）27日透過線上會議向日本政府提出建言，為防止疫情再度擴散，就算解除「緊急事態宣言」，日本政府仍應該採取強而有力的防疫對策。

日本政府針對解除宣言的6府縣，為避免疫情再度擴大，將分階段放寬防疫對策，也會在鬧區等地針對無症狀民眾進行病毒篩檢，持續監控有無出現疫情再度擴大的徵兆。

另一方面，仍處於「緊急事態宣言」期間的東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣的首都圈1都3縣，日本政府原則上要求徹底做好防疫對策，也持續針對疫情現況及醫療能量進行分析，接下來將基於專家意見，判斷能否如期在3月7日解除宣言。

另外，不在中央層級「緊急事態宣言」適用地區內的沖繩縣，日前獨自發布地方層級「緊急事態宣言」，沖繩縣知事玉城鄧尼昨天宣布，因為縣內疫情及醫療體系有所改善，將如期於3月1日解除。

不過，玉城說，3月、4月又會有很多民眾開始移動，讓人與人接觸機會大增，所以接下來仍是並非可以絕對安心的狀況。

玉城說，沖繩縣部分離島要求民眾自肅（自我克制）勿前往，3月1日以後仍希望民眾配合；目前仍處於中央層級「緊急事態宣言」的首都圈地區，一樣希望沖繩民眾避免不必要及不緊急的往來。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100228

(中央社)